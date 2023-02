Linia kolejowa Ostrołęka – Chorzele dopiero od 2024? Alicja Śmiecińska 06.02.2023 09:44 Według zapowiedzi kolejarzy linia Ostrołęka - Chorzele może być gotowa już w połowie roku. Mimo to do końca roku może nie skorzystać z niej ani jeden pasażer.

Koleje Mazowieckie nie złożyły wniosku o możliwość korzystania z trasy w 2023 roku.

Stacja Ostrołęka (autor: PKP PLK)

Gdy przewoźnik załatwiał formalności w zeszłym roku, nie było jeszcze wiadomo kiedy zakończy się remont linii. Inwestycja złapała opóźnienie.

Szansę na przywrócenie połączenia jeszcze w tym roku widzi jednak Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK.

- Polskie Linie Kolejowe wystosowały pismo do Kolei Mazowieckich z informacja o możliwości aktywowania połączeń kolejowych miedzy Ostrołęka a Chorzelami od czerwcowej korekty rozkładu jazdy, mimo iż termin składania wniosków formalnie już minął - wyjaśnia.

- Kluczowa decyzja zapadnie w tym tygodniu - mówi rzecznik KM Donata Nowakowska.

- My uruchamiamy pociągi na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego. Wiec jeżeli zarząd województwa podejmie decyzję, że pociągi Kolei Mazowieckich mają jeździć do Chorzeli, to my tam po prostu będziemy jeździć. Samorząd województwa mazowieckiego podejmie taka decyzje w przyszłym tygodniu - zapowiada rzeczniczka.

Zmodernizowana linia Ostrołęka - Chorzele ma prawie 60 km. Na przystankach pojawią się nowe nawierzchnie peronów.

W ramach tej inwestycji powstał także nowy most kolejowy nad Narwią. Stalowa konstrukcja ma 245 metrów.

