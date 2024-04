Wyciek amoniaku w piekarni w Nowym Dworze Maz. Ewakuacja ok. stu osób Cyryl Skiba 19.04.2024 12:32 Około stu osób zostało ewakuowanych przez wyciek amoniaku przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim. 10 osób zgłosiło złe samopoczucie, dwie zostały przewiezione do szpitala. – Cały czas prowadzimy działania polegające na weryfikacji i sprawdzaniu pomieszczenia pod kątem obecności amoniaku – mówi Paweł Plagowski z nowodworskiej straży pożarnej.

Wyciek amoniaku w Nowym Dworze Mazowieckim (autor: OSP Nowy Dwór Mazowiecki)

W chłodni należącej do piekarni w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do wycieku amoniaku. Konieczna była ewakuacja około stu osób, dziesięć zgłosiło złe samopoczucie, a dwie zostały przetransportowane do szpitala na skutek zatrucia gazem.

– Doszło do wycieku około kilograma gazu. Instalacja szybko została zakręcona, a wyciek zatrzymany. Cały czas prowadzimy działania polegające na weryfikacji i sprawdzaniu tego pomieszczenia pod kątem obecności amoniaku – podaje Paweł Plagowski z nowodworskiej straży pożarnej.

Służby informację o zdarzeniu otrzymali przed godz. 7:00. Na miejscu pracują cztery jednostki straży pożarnej i karetki pogotowia.

Czytaj też: Samochód elektryczny spłonął na Mokotowie. Utrudnienia w ruchu