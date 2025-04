Przyznano Fryderyki 2025 w 13 kategoriach muzyki rozrywkowej. Krzysztof Zalewski Artystą Roku RDC 06.04.2025 09:20 Brodka, Katarzyna Sochacka, O.S.T.R. są wśród zwycięzców Fryderyków 2025 w kategoriach muzyki rozrywkowej. Krzysztof Zalewski trzykrotnie pojawiał się na scenie – jego „Zgłowy” okazało się najlepszym singlem roku pop alternatywny oraz albumem roku rock&blues. Został też Artystą Roku.

Przyznano Fryderyki 2025 w 13 kategoriach muzyki rozrywkowej. Krzysztof Zalewski Artystą Roku (autor: PAP/Łukasz Gągulski)

Wręczenie najważniejszych nagród polskiej fonografii odbyło się w sobotę w Tauron Arenie Kraków.

Artystę Roku Akademia Fonograficzna wybrała spośród wszystkich artystów nominowanych do tegorocznej 31. edycji nagród. Wyróżnienie wręczyła Edyta Bartosiewicz i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Zalewski odbierając nagrodę podkreślił, że należy się ona wielu artystom. Był przekonany, że to Katarzyna Sochacka otrzyma ten tytuł.

Wcześniej tego wieczoru Krzysztof Zalewski otrzymał statuetki w kategoriach singiel roku pop alternatywny oraz album roku rock&blues. Komisja doceniła go za utwór i album „Z głowy”.

„Ta statuetka jest dla mnie dowodem na to, że nie ma się certolić w tańcu, jeżeli chodzi o muzykę, bo w piosence z głowy wylałem się tak zupełnie autobiograficznie i znajomi mówili mi +stary, przesadzasz, nie, po co, ubierz to w jakąś metaforę+. Okazuje się, że w erze plastikowej muzyki, takiej samej codziennie, potrzebujemy prostego, szczerego przekazu” – powiedział Zalewski odbierając statuetkę za singiel roku pop alternatywny.

Quebonafide został dwukrotnie doceniony za "Futurama 3" – w kategorii teledysk roku (reż. Andrzej Dragan) oraz w kategorii singiel roku hip hop. Także Katarzyna Sochacka dwukrotnie wychodziła na scenę po Fryderyki – jeden za „Szum” w kategorii singiel roku pop, a drugi za płytę „Ta druga” w kategorii album roku pop. „Moim największym szczęście są ludzie, którzy mnie otaczają” – powiedziała artystka.

W kategorii album roku pop alternatywny zwyciężyła Daria ze Śląska za „Na południu bez zmian”. Najlepszym albumem roku muzyki alternatywnej okazał się „Wawa” Brodki. Kapela ze Wsi Warszawa i Bassałyki doceniona została za „Sploty” w kategorii muzyka korzeni. Albumem roku muzyka ilustracyjna został ogłoszony „1989 Musical” Andrzeja „Webbera” Mikosza. „XXX Years Ov Blaspherry” Behemoth to album roku metal. Najlepszym albumem hip-hopowym ogłoszono „XX” O.S.T.R. W kategorii fonograficzny debiut roku zwyciężył Wiktor Waligóra, młody wokalista z Krakowa.

Podczas gali wręczono dwa Złote Fryderyki za całokształt twórczości artystom, którzy zasłużyli się dla rozwoju polskiej kultury muzycznej. Pierwszym odznaczono zmarłego w tym roku kompozytora Wojciecha Trzcińskiego, współtwórcę nagród Fryderyki. Statuetkę dla niego odebrali wnukowie – Zofia i Jan. „Choć dziadek odszedł, jego dziedzictwo nie zostanie zapomniane” – powiedział wnuk i dodał, że dziadek żyje, jest obecny w każdym utworze, który stworzył.

Drugim Złotym Fryderykiem została nagrodzona Beata Kozidrak. Z powodów zdrowotnych nie pojawiła się osobiście na gali. Wcześniej statuetkę zawiozła jej do Lublina piosenkarka, autorka tekstów Katarzyna Nosowska. Kozidrak w nagraniu internetowym m.in. podziękowała fanom, zaprosiła na przyszłe koncerty.

23 marca w Warszawie rozdano Fryderyki w kategorii muzyki jazzowej. Złoty Fryderyk trafił do grupy Walk Away. 30 marca w Katowicach odbyła się gala wręczenia statuetek w kategoriach muzyki klasycznej. Tutaj Złoty Fryderyk trafił do organisty Joachima Grubicha.

Nagrody muzyczne Fryderyki od 1995 r. przyznaje Akademia Fonograficzna, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi prawie 1,8 tys. artystów, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

Zwycięzcy są wybierani w drugiej turze tajnego głosowania. Wówczas członkowie Akademii wskazują już tylko jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba zwycięzców.

Czytaj też: Wręczono Fryderyki w 12. kategoriach muzyki klasycznej