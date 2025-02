Słońce Kalifornii i duch lat 60. i 70. Legendarni The Beach Boys zagrają w Warszawie Cyryl Skiba 07.02.2025 14:32 The Beach Boys na Letniej Scenie Progresji. Zespół zagra w Warszawie 13 lipca. To niepodważalna ikona muzyki rozrywkowej, a ich wpływ na rozwój popu i rocka trudno przecenić. Wykonawcy tacy jak Paul McCartney z The Beatles czy Syd Barrett z Pink Floyd podkreślali, jak istotna była muzyka Kalifornijczyków przy tworzeniu ich kultowych dzieł.

Słońce Kalifornii i duch lat 60. i 70. Legendarni The Beach Boys zagrają w Warszawie (autor: mat. promocyjne)

The Beach Boys to jeden z najbardziej cenionych przez krytyków i komercyjnie odnoszących największe sukcesy zespołów wszech czasów, z ponad 100 milionami sprzedanych płyt na całym świecie. Od lat 60. aż do dziś grupa posiada na listach przebojów ponad 80 utworów, z czego 36 trafiło do amerykańskiego Top 40 (najwięcej spośród amerykańskich zespołów rockowych), a cztery zdobyły pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. W 1988 roku zespół został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame, a także uhonorowany GRAMMY Lifetime Achievement Award przyznawaną przez The Recording Academy.

Grupa została założona w 1961 roku w Hawthorne, na przedmieściach Los Angeles, przez braci Briana, Carla i Dennisa Wilsonów, ich kuzyna Mike’a Love’a oraz przyjaciela Ala Jardine’a. Kalifornijski styl życia – słońce, surfing, plaże i samochody – był kluczowym motywem ich wczesnej twórczości. Dzięki temu stali się symbolem "California Dream", a ich muzyka idealnie oddawała klimat Zachodniego Wybrzeża USA. Radosny, beztroski styl z bogatymi harmoniami wokalnymi i charakterystycznym dla lat 60. brzmieniem gitarowym wciąż inspiruje wielu artystów grających surf rock. Z biegiem lat ich twórczość ewoluowała. Pod wpływem The Beatles Brian Wilson postanowił stworzyć album, który przesunie granice muzyki pop. Tak powstał „Pet Sounds” (1966) – jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. W latach 70. zespół powrócił do bardziej klasycznego brzmienia, a od końcówki lat 80. skupił się na koncertowaniu. Ich najnowsze studyjne wydawnictwo, „That's Why God Made the Radio”, ukazało się w 2012 roku. The Beach Boys to coś więcej niż tylko „surfingowa kapela” – to muzyczni wizjonerzy, którzy na zawsze zmienili oblicze muzyki.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek, 10 lutego godzinie 11:00.

