Neil Young odpuszcza, Van Halen poszukuje, Radiohead koncertuje? Komentarz M. Wiernika Marek Wiernik 24.03.2025 21:57 Neil Young jednak nie zejdzie do okopów. Van Halen przeszukuje stare demówki z pomocą Steve'a Lukathera. Radiohead tajemniczo daje sygnały, że zbliża się czas ogłoszenia trasy koncertowej. Newsy ze świata multiplatynowego rocka zebrał dla słuchaczy Polskiego Radia RDC nasz dziennikarz Marek Wiernik.

Możemy zapomnieć o kulturalnej wycieczce na Ukrainę, gdzie miał odbyć się czerwcu wielki koncert Neila Younga z grupą Chrome Hearts.

Artysta zapraszał na darmowe wydarzenie, bez względu na to, czy będzie zawarty pokój, czy też nie. No i chyba przyszedł po rozum do głowy, bowiem granie rock'n'rolla przy latających dronach i spadających bombach, mogłoby się okazać misją samobójczą.

W napięciu z kolei żyją fani wielkiej grupy Van Halen. Pojawiła się opcja odrodzenia zespołu i pracy nad nową płytą. Ostatni na razie, album braci - „A Different Kind Of Truth”, ukazał się w 2012 r., natomiast pięć lat temu zmarł Edward Van Halen. To brat gitarzysty, grający na bębnach Alex, wraz z jego synem, Wolfgangiem, przystąpili do wyszukiwania demówek i próbnych nagrań zmarłego szefa orkiestry.

O pomoc przy selekcji tych kompozycji i konsultacje, poprosili genialnego gitarzystę, znanego najbardziej z grupy Toto, Steve'a Lukathera. No i zaczęły się spekulacje, wręcz ogłaszano, że bliski przyjaciel Edwarda, przejmie teraz jego rolę w Van Halen. Sam muzyk wydal oświadczenie, że nigdy nie zagra w tej roli ani jednej nuty. Ano, pożyjemy, zobaczymy. Warto dodać może to, że panowie Van Halen i Lukather zagrali razem z Michaelem Jacksonem w kawałku „Beat it”. Edward wtedy zrobił solówkę, a Steve czuwał nad riffem.

Jak wszystko pójdzie dobrze, jesienią spotkamy się być może na koncertach Radiohead! Muzycy grupy zorganizowali akcję charytatywną na rzecz pomocy w zakupie sprzętu przeciwpożarowego w Los Angeles. Zwycięzca aukcji dostanie cztery bilety na wybrany koncert zespołu jeszcze w tym roku. Terminy wydarzeń są już ponoć zabukowane. To dla przypomnienia — ostatni, jak na razie, album Radiohead — „A moon shaped pool” ukazał się 9 lat temu.

Po dwóch latach koncertowania doszło do zawieszenia działalności. Thom Yorke i Johnny Greenwood spełniają się w The Smile a ten pierwszy nagrywa ostatnio z Markiem Pritchardem. Panowie — Ed O'Brien i Philip Selway wybrali projekty solowe, a Colin Greenwood trafił do zespołu Nicka Cave'a...

W poniedziałkowej audycji Muzyczny PoWiernik, od godz.22 do północy, zagram m.in. Aerosmith, Radiohead i jego muzyków w różnych konfiguracjach.

