Pierwszy żubr już w pokazowej zagrodzie w Krajewie pod Mławą Alicja Śmiecińska 13.12.2023 14:41 W pokazowej zagrodzie pod Mławą pojawił się już pierwszy żubr. Transport zwierzęcia z nad morza trwał 7 godzin. Jak przekazał Jacek Folborski z nadleśnictwa Dwukoły, zwierzę musi się teraz zaaklimatyzować. Stado żubrów będzie można podziwiać nie wcześniej niż w połowie stycznia.

Pierwszy żubr już w pokazowej zagrodzie w Mławie (autor: Nadlesnictwo Dwukoły)

Pierwszy żubr już w pokazowej zagrodzie w Krajewie pod Mławą. Byczek nazywa się Pomeranin i ma dwa lata. Przyjechał z nad morza, a dokładnie z Międzyzdrojów.

– Podróż była więc długa i trudna – mówi Jacek Folborski z nadleśnictwa Dwukoły – transport z Międzyzdrojów to jest ponad 7 godzin, czyli zwierzę przyjechało mocno zmęczone, pod dużym stresem, niepokojem. W tym tygodniu dotrą wszystkie pozostałe zwierzęta. Dzisiaj również spodziewamy się za kilka godzin zwierzęcia. Wiemy już, że krówka do nas dotrze z Białowieży.

Zwierzęta muszą się teraz zaaklimatyzować, dlatego nie wolno ich denerwować. Stąd ważny apel do turystów.

– Zwierzęta muszą się zaaklimatyzować. Ten stres i obciążenie zmianą miejsca pobytu musi ustąpić całkowicie. One muszą się tu swobodnie, spokojnie czuć. Apeluję, aby wszyscy chętni nie próbowali w żaden sposób tutaj niepokoić tych zwierząt, żeby nikt nie próbował tutaj podchodzić z którejkolwiek strony do ogrodzenia. Dać zwierzętom spokój te kilka tygodni. Niech one się zaaklimatyzują – apeluje Folborski.

Stado żubrów będzie można podziwiać nie wcześniej jak w połowie stycznia. Zagroda pokazowa zajmuje powierzchnie 9 hektarów, w tym 3 to łąki. Cały teren jest ogrodzony. Żeby lepiej móc podziwiać króla puszczy wybudowano specjalny taras widokowy.

