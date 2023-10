„Ekscytacja jest”. Za tydzień otwarcie kina „Kosmos” Alicja Śmiecińska 14.10.2023 15:13 Jedyne w Mławie kino - kino „Kosmos” - za tydzień zostanie otwarte. Mieści się w Miejskim Domu Kultury, który przeszedł generalny remont. Mieszkańcy nie mogą się już doczekać. Ekscytacja jest - przyznają.

4 Kino Kosmos (autor: RDC)

21 października otwarcie kina „Kosmos” w Mławie. Obiekt jest w MDK, który był remontowany.

- Jest wiele zmian i nowości - mówi zastępca burmistrza Mławy Szymon Zejer. - Zaszły olbrzymie zmiany. Obok wizualnych, gdzie mamy nowe siedzenia, nowe aranżacje ścian, to jest też i super nagłośnienie hybrydowe. Mamy nagłośnienie do koncertów, ale też i nagłośnienie do filmów, system Dolby Atmos, jeden z najnowocześniejszych na świecie, który ma piorunujący dźwięk. Widz, który siedzi w fotelu, ogląda te filmy, to czuje się, jakby był w środku tej akcji - tłumaczy.



Pierwszego seansu nie mogą się doczekać mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Alicja Śmiecińska. Ekscytacja jest - usłyszała.



Kino pomieści ponad 240 widzów. Repertuar jest dostępny na stronie internetowej domu kultury, seanse będą grane codziennie.

