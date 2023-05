„Zawsze ze mną jest i o mnie dba”. Dziś obchodzimy Dzień Mamy RDC 26.05.2023 07:53 To najpiękniejsze słowo na świecie – MAMA! Dziś obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji wszystkim mamo składamy najserdeczniejsze życzenia i sprawdzamy, jakie ciekawe wydarzenia z tej okazji odbędą się w województwie mazowieckim. Rozmawiamy też z małymi i dużymi o tym, kim dla nich jest mama.

Dzień Mamy (autor: Pexels)

26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. To znakomita okazja do tego, by podziękować naszym mamom za miłość, troskę i trud, jaki włożyły w nasze wychowanie.

Doskonale wiedzą o tym m.in. przedszkolaki z Ciechanowa. Nasza reporterka Alicja Śmiecińska zapytała maluchy, co najbardziej lubią robić ze swoimi mamami.

Dzień Matki – wydarzenia

Na mamy w województwie mazowieckiem czeka sporo atrakcji, ale też profilaktyki.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zachęca wszystkie kobiety do udziału kampanii, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania chorobom nowotworowym piersi. W akcji weźmie udział 97 miast w Polsce, m.in. Warszawa. Punkt będzie przy bielańskim ratuszu.

Do akcji przyłącza się również Siedleckie Centrum Onkologii. Jutro stowarzyszenie Rak Out będzie uczyło samobadania podczas Międzynarodowego Turnieju Karate w ZSP nr 3 od godziny 9:00. A takie badania są bardzo ważne.

– Rak piersi wcześnie wykryty jest w stu procentach uleczalny. Im później, tym dłuższe i męczące jest leczenie, co każda kobieta powinna sobie uświadomić. Warto samodzielnie raz w miesiącu przeprowadzić badanie, a raz na pół roku czy rok badanie obrazowe – mówi Katarzyna Błaszkiewicz z centrum onkologii.

W stolicy też jeszcze dziś np. rowerowy przejazd rodzinny w Dniu Matki, wydarzenie od godz. 19 do 21 przez Śródmieście na Wolę i Ochotę. Start z ul. Miodowej.

Z kolei Węgrowski Ośrodek Kultury zaprasza dzisiaj na specjalny koncert z okazji Dnia Matki, początek o godz. 18:00.

Mamy na Mazowszu

Panie na Mazowszu zostawały mamami w wieku przeciętnie 31 lat i trzech miesięcy – to najwyższa średnia w skali kraju.

W ubiegłym roku w naszym regionie pierwszy raz mamą zostało ponad 23 tysiące 700 kobiet, a na świat przyszło łącznie ponad 50 tysięcy dzieci.

Najwięcej dzieci urodziło się w lipcu – odnotowano wtedy 4664 urodzenia.

My zaś zapytaliśmy przedszkolaki z regionu, za co najbardziej kochają swoje mamy.

Dzień Matki obchodzony jest w ponad 170 krajach na świecie. W Polsce świętujemy ten dzień już od 1923 roku.

