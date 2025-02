Kto w tym roku zdobędzie Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego? Ruszyła 18. edycja konkursu Adam Abramiuk 05.02.2025 07:56 Ruszyła 18. edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do tej pory nagrodzono już ponad 240 produktów. Zgłaszać się mogą zgłaszać zarówno firmy komercyjne, jak i podmioty czy organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę. Termin mija 28 lutego.

Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego (autor: mazovia.pl)

Zgłaszać mogą się koła gospodyń, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby indywidualne. Do udziału zachęca członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

— Nagrodzeni są ci, którzy mają ciekawe przepisy i bardzo dobre potrawy. Musimy się pochwalić tym, co jest nasze, mazowieckie, ale bardzo dobre — mówi Orzełowska.

Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreśla, że jest to prestiżowe wyróżnienie.

— Jeśli się uzyska taki Laur Marszałka, to często jest to pierwszy krok do tego, żeby produkt znalazł uznanie nie tylko w społeczności lokalnej, ale szerzej. Może być też zdobywcą rynków krajowych, a nawet zagranicznych — zaznacza Struzik.

Termin zgłoszeń mija 28 lutego. Do tej pory nagrodzono już ponad 240 produktów. W zeszłym roku najlepsze okazały się pieczony sum w galarecie miodowej, gąsiorowski ser ze skórką, słonecznikowy chleb na zakwasie czy syrop miętowo-imbirowo-cytrynowy.

