Zaprawa nie trzyma, a mury pękają. Zamek w Iłży po remoncie czeka na audyt Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.06.2024 19:56 Zaprawa nie trzyma, a mury pękają – w przyszłym tygodniu na zamek w Iłży przyjeżdża fachowiec, który opracuje audyt. Zabytek przeszedł dwa lata temu generalny remont za 5,5 mln zł. Władze miasta mają jednak zastrzeżenia do jakości wykonanej pracy.

Zamek w Iłży (autor: FB)

Był generalny remont za 5,5 miliona złotych, a okazuje się, że zaprawa nie trzyma, mury zaś pękają. Chodzi o zamek w Iłży i modernizację, z którego nie są zadowolone władze miasta.

Burmistrz Iłży przekazał, że miasto w trybie gwarancyjnym będzie występować o naprawę.

– W przyszłym tygodniu mam spotkanie z fachowcem, który będzie robił audyt jakości wykonania tych prac. Ustalimy takie z badań. Powiadomiony o tym został wojewódzki konserwator zabytków, a także generalny konserwator zabytków. Faktycznie w niektórych miejscach dochodzi do rozwarstwienia korony nadbudowanych murów. Oczywiście będziemy występować do wykonawcy o to, żeby to naprawił – mówi Marek Łuszczek.

Z kolei prezes Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego dodaje, że widać, iż podczas remontu zamku nie zastosowano podstawowych zasad murarskich.

– Zaprawa nie trzyma, rozchodzi się, koroduje, kamienie pękają. Od strony miasta fragment jakby winkla, czyli połączenia korony muru ze ścianą pionową odpadł i widać, że więcej będzie odpadało – zauważa.

Wyniki audytu mogą być znane pod koniec wakacji. Gotycko-renesansowy zamek będący dawną siedzibą biskupów krakowskich wzniesiono w XIV wieku. Został zniszczony przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie Jerzego Rakoczego w czasach Potopu. Odbudowany w XVII wieku i po pożarze opuszczony pod koniec wieku XVIII.

Współcześnie zamek jest w stanie zabezpieczonej, udostępnionej do zwiedzania ruiny. Na jego terenie regularnie odbywają się imprezy historyczne, jak np. turnieje rycerskie.

