Mury na Mariensztacie z nowym obliczem. Zabytek zostanie wreszcie wyremontowany Miłosz Kuter 05.06.2024 22:01 Mury warszawskiego Mariensztatu mają być wyremontowane do końca tego roku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków otworzył oferty w przetargu na prace. Zabytek znajduje się w fatalnym stanie, stąd decyzja o jego remoncie.



5 Mur na Mariensztacie przejdzie remont (autor: RDC)

Mury na Mariensztacie w Warszawie przejdą gruntowny remont. Prace mają być wielobranżowe – chodzi o wierne odtworzenie frontowej części muru i jego zabezpieczenie przed wodą. „W przetargu wpłynęły w sumie 3 zgłoszenia” – przekazał rzecznik dzielnicy Śródmieście, Paweł Ciech.

– Dwie z nich mieszczą się w zakładanym budżecie, jaki Zarząd Terenów Publicznych przeznaczył na wykonanie zamówienia, czyli na kwotę 2 milionów 328 tysięcy złotych brutto – mówił.

Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie stan muru jest fatalny – sypią się cegły i nie wystarcza zabezpieczenie ich w postaci siatek.

– Tak jest prawie od dwóch lat – mówi pan Andrzej, który na Mariensztacie mieszka od urodzenia. –Jest to duże zagrożenie. To, że tutaj walnęła taka ilość gruzu w ogromnych kawałkach, to rzeczywiście ludzie to odskakiwali. Dobrze, że nikogo nie poraniło. Może być nieszczęście. Dla mnie to jest po prostu skandaliczne – wyjaśnia.

Podpisanie umowy planowane jest na przełomie czerwca i lipca. Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 13 grudnia.

