Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Mazowszu RDC 01.06.2023 16:25 Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Mazowszu. Przyczyną są między innymi temperatury i brak opadów, co powoduje, że spada wilgotność ściółki. O tym, co dokładnie oznacza trzeci stopień, mówi Radiu dla Ciebie rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Zagrożenie pożarowe w lasach (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu)

We wszystkich lasach na terenie Mazowsza wprowadzono trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

– Jeśli wchodzimy do lasu, to szczególną uwagę powinniśmy zwracać na swoje zachowania. Nie wolno używać otwartego ognia, ale w przypadku trzeciego stopnia warto się powstrzymać od używania ognia również w miejscach do tego wyznaczonych. Jeśli już musimy palić papierosy, to w miejscu, gdzie jest na przykład utwardzona droga i można ten niedopałek bezpiecznie ugasić – informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Maciej Pawłowski.

Stopień zagrożenia pożarowego określany jest dwa razy w ciągu dnia. – O godzinie 9 i 13. Po przeprowadzonych pomiarach określa się ten stopień i może być tak, że rano mamy drugi stopień zagrożenia pożarowego, a o 13, kiedy temperatura wzrośnie, będzie już trzeci stopień – wyjaśnia Pawłowski.

Przez wysokie temperatury i brak opadów wilgotność ściółki spada, a rośnie zagrożenie pożarowe.

Nasz reporter Adrian Pieczka zapytał mieszkańców regionu, jak oceniają aktualny stan lasu.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie nie ma obecnie decyzji o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu. Wprowadza się ją, gdy wilgotność ściółki spadnie poniżej 10 procent przez pięć poranków z rzędu.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało dziś do mieszkańców SMS-y z informacją o tym, aby śledzić lokalne prognozy i ostrzeżenia dotyczące zagrożenia pożarowego lasów.

Szykując się na wyprawę do lasu, warto samemu sprawdzić stopień zagrożenia pożarowego.

