Możliwy zakaz wstępu do lasów na Mazowszu. To kwestia godzin RDC 01.06.2023 06:42 Zagrożenie pożarowe w lasach na Mazowszu. Alerty wysyła do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kluczowe jest najbliższa doba - stanie się tak, jeśli do jutra nie spadnie deszcz. Jeżeli nic się nie zmieni w najbliższym czasie, wprowadzę zakaz wstępu do lasu - alarmuje nadleśniczy z Ciechanowa Tomasz Dróżdż.

Zagrożenie pożarowe w lasach na Mazowszu (autor: Krzysztof Mirecki, Nadleśnictwo Drewnica)

Lasy na Mazowszu zagrożone pożarami. To dlatego, że wilgotność ściółki spadła do niebezpiecznego poziomu. Jeśli w ciągu najbliższej doby nie spadnie deszcz, leśnicy mogą wprowadzić zakaz wstępu do lasu.

Tak jest np. w Ciechanowie i okolicach.

- Kurzy się niesamowicie, jest bardzo sucho. Ściółka leśna o godzinie 9 już jest poniżej 10 procent wilgotności od kilku dni. W związku z powyższym, jeżeli nic się nie zmieni w najbliższym czasie, wprowadzę zakaz wstępu do lasu - alarmuje nadleśniczy Tomasz Dróżdż



Leśnicy apelują o ostrożność w lasach i nie używanie ognia, także w sąsiedztwie lasów.

- Nie palić papierosów, nie rozpalać czegokolwiek, jakiś ognisk, grilla. Oczywiście to jest zawsze zakazane, ale w tym momencie szczególnie trzeba na to zwracać uwagę - dodaje nadleśniczy.



Wzrasta zagrożenie w Płocku

Trudna sytuacja jest także w Płocku.

- W tej chwili lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Płock są w stopniu średnim zagrożone pożarowo, niemniej przy utrzymującej się takiej pogodzie, zagrożenie wzrasta. W ostatnim tygodniu mieliśmy rano drugi stopień zagrożenia, po południu to był już trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego - mówi Marek Włoczkowski, zastępca szefa Nadleśnictwa Płock.





Na razie Nadleśnictwo nie planuje wprowadzenia zakazu wstępu do lasów dla pieszych

- Zakaz wstępu do lasów nadleśnictwa wprowadzają, kiedy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki leśnej o godzinie 9 spada poniżej 10 procent. Czy taka sytuacja wystąpi? Trudno mi jest powiedzieć. Na razie takiego zagrożenia nie ma - wyjaśnia Włoczkowski.



Bardzo niska wilgotność w Warszawie

Drugi stopień zagrożenia pożarowego występuje natomiast w lasach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

- To nie jest najwyższy poziom, ale nie oznacza to, że można lekceważyć niebezpieczeństwo - mówi rzecznik prasowy RDLP w Warszawie Maciej Pawłowski. - Trzeba zwrócić uwagę na to, że wilgotność ściółki waha się w granicach 10-11 procent. To jest bardzo niska wartość i świadczy o tym, że w lasach jest bardzo sucho, a zagrożenie pożarowe jest zagrożeniem realnym, a pożar może powstać w każdej chwili - zaznacza.



Na ten moment nie ma zakazu wstępu do lasu.

W ubiegłym roku doszło na Mazowszu do ponad 1400 pożarów lasów. W tym roku paliło się już 377 razy.

Czytaj też: Niskie stany wód w regionie. Mazowsze zagrożone suszą hydrologiczną