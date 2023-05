Niskie stany wód w regionie. Mazowsze zagrożone suszą hydrologiczną Adam Abramiuk 31.05.2023 18:44 Na Mazowszu może wystąpić zagrożenie suszą hydrologiczną. Obserwowane są spadki stanów wody, które łączą się z niskimi przepływami w rzekach. Sytuacja może się pogarszać, ze względu na brak prognozowanych opadów deszczu. Według najnowszych prognoz meteorologicznych, w najbliższych dwóch tygodniach nie wystąpią w znacznym stopniu. W prognozach mogą pojawić się alerty dla zlewni Wkry.

Na Mazowszu może wystąpić zagrożenie suszą hydrologiczną. (autor: Wisła/zdjęcie poglądowe)

Zagrożenie susza hydrologiczną na Mazowszu. W prognozach mogą pojawić się alerty dla zlewni Wkry.

Hydrolog IMGW Michał Sikora, informuje, że poziomy wód na Mazowszu są coraz niższe.

— W ostatnich dniach obserwujemy głównie spadki stanów wody, również w Warszawie po ostatnim wezbraniu spowodowanym intensywnymi opadami deszczu. W tej chwili także notujemy już strefę wody niskiej. Ten stan wody na Wiśle zdecydowanie opadł. — mówi Sikora.

Niskie stany wód łączą się też z niskimi przepływami w rzekach.

— W tej chwili już na trzech stacjach w województwie mazowieckim notujemy przepływy poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia. Jest to taka wartość graniczna, poniżej której możemy już mówić o tym, że na rzece występuje zjawisko suszy hydrologicznej — dodaje Sikora.

W kolejnych dniach sytuacja może się pogarszać. W prognozach — nie widać opadów deszczu.

Niski stan wody w rzekach jest wynikiem nie tylko deficytu opadu, ale również zmniejszonej retencji wód podziemnych. Na aktualną sytuację niekorzystnie wpływa również silny wiatr, który dodatkowo osusza warstwę przypowierzchniową gleby, szczególnie ważną dla roślin w trakcie trwającego sezonu wegetacyjnego. Dodatkowo, utrzymujące się dość wysokie wartości temperatury powietrza powodują zwiększone parowanie wody z gleby, rośnie również zagrożenie pożarowe.

Jak przeciwdziałać?

Aby zminimalizować skutki narastającego problemu, jakim jest susza, warto zacząć od najprostszych czynności, takich jak ograniczenie zużycia wody podczas zmywania naczyń czy nastawiania pralki. Kolejnym elementem walki z suszą jest retencja. Gromadzenie wody instalując zbiorniki na deszczówkę, dzięki czemu można wykorzystać jej zapas do nawadniania roślin czy prania ubrań. Następne jest zachowanie rozwagi przy koszeniu trawników – IMGW zachęca do zakładania łąk kwietnych, ponieważ wysokie trawy mogą zmagazynować więcej wody niż krótko przystrzyżony trawnik. Ładna, bezdeszczowa pogoda sprzyja wędrówkom na łono natury, w tym również do lasów.

IMGW wspólnie z Państwową Strażą Pożarną apeluje o rozsądek. Zachęcają do nieużywania ognia oraz sprzątania po sobie śmieci, ponieważ mogą one sprzyjać zaprószeniu ognia. Ważne jest też stosowanie się do zaleceń leśników — niektóre tereny leśne mogą być niedostępne, z uwagi na duże zagrożenie pożarowe.

Informacje dotyczące suszy można znaleźć na stronie: stopsuszy.pl

💧W ostatnich dniach maja, oprócz deficytu opadu, notujemy spadki stanu wody do strefy niskiej i zmniejszanie się przepływu wody w rzekach.

🌵Najnowsze prognozy pokazują, że w najbliższych 2 tygodniach nie wystąpią znaczniejsze opady deszczu.

➡️https://t.co/5p6BuT1C8J#IMGW pic.twitter.com/iqLHZXGSd2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 30, 2023

Czytaj też: Rolnicy mogą składać wnioski za straty spowodowane przymrozkami [SPRAWDŹ]