Strażacy usuwają skutki sobotnich wichur. Na Mazowszu blisko 360 interwencji Adam Abramiuk 19.02.2023 09:23 W związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali 4 tys. 293 razy, w tym 3 tys. 387 razy w sobotę - poinformowała w niedzielę Państwa Straż Pożarna. Najwięcej interwencji było nad Bałtykiem i na Mazowszu. W niedzielę zaczną pojawiać się rozpogodzenia. Wiatr znacznie słabszy, do 50 km/h, Mocniejsze wiatry prognozowane są na poniedziałek.

Strażacy usuwają skutki wichury (autor: KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki/Twitter)

Strażacy wyjeżdżali do przewróconych drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych budynków i zagrożeń, które wichury spowodowały na drogach.

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że do sobotniego wieczora strażacy otrzymali ponad 3320 zgłoszeń.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie woj. pomorskiego - 1370, zachodniopomorskiego - 366, mazowieckiego 359, warmińsko-mazurskiego - 188, lubelskiego - 139, małopolskiego -146, wielkopolskiego- 130, kujawsko-pomorskiego - 116, podkarpackiego - 129, podlaskiego - 96 oraz łódzkiego 93.

W niedzielę słabszy wiatr

W niedzielę temperatura w całym kraju będzie utrzymywać się powyżej zera. Jak powiedziała Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB, od północnego zachodu zaczną pojawiać się rozpogodzenia. Na południu nadal będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr z porywami do 50 km/h

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Od północnego zachodu będą stopniowo postępować rozpogodzenia. Na południu nadal intensywne opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowane sumy opadów od 10 do 15 mm. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, osiągający w porywach na Wybrzeżu do 50 km/h - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

Powrót wichur w poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite. Na północy i w centrum kraju opady śniegu z deszczem i deszczu, miejscami przejściowo mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st.C, 4 st.C na krańcach wschodnich, około 7 st.C w centrum do 10 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 150 km/h, w Karpatach do 110 km/h.

W prognozach na poniedziałek alert I stopnia przed silnym wiatrem na terenie całego województwa.

