Mazowsze ma problem z wypalaniem traw. 110 pożarów w jeden weekend [DANE] Cyryl Skiba 11.03.2024 20:37 Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej alarmuje, że wypalanie traw jest wciąż dużym problemem na Mazowszu. Karol Kierzkowski przekazał że w weekend było 110 takich pożarów w naszym województwie. — Po prostu ktoś idzie na łatwiznę, wypala trawę, zamiast ją skosić czy uporządkować ten teren — twierdzi rzecznik.

Wypalanie traw na Mazowszu (autor: GOV)

Podczas weekendu 9-10 marca 2024 r., strażacy interweniowali 2403 razy, w tym przy 1058 pożarach, 1116 miejscowych zagrożeniach oraz 229 fałszywych alarmach. Przez dwa dni powstało 280 pożarów w obiektach mieszkalnych. Ponadto strażacy odnotowali 485 pożarów traw oraz 14 pożarów lasów.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski alarmuje, że wypalanie traw jest wciąż dużym problemem na Mazowszu. W weekend było 110 takich pożarów w naszym województwie.

— Najwięcej na terenie mazowieckiego, to jest 110 pożarów traw. W dalszej kolejności dolnośląskie - 60 zdarzeń, zachodniopomorskie - 44, i lubelskie - 42. Tutaj, jak widać, województwo mazowieckie prowadzi i niestety to tez ma przełożenie na poszczególne miejscowości i powiaty. Powiat piaseczyński to było 17 pożarów traw, powiat otwocki - 11, kozienicki - 9 — przekazał Kierzkowski.

🚒Podczas weekendu 9-10 marca strażacy interweniowali 2️⃣4️⃣0️⃣3️⃣ razy, w tym przy 1️⃣0️⃣5️⃣8️⃣ pożarach, 1️⃣1️⃣1️⃣6️⃣ miejscowych zagrożeniach oraz 2️⃣2️⃣9️⃣ fałszywych alarmach. Odnotowano 2️⃣8️⃣0️⃣ pożarów w obiektach mieszkalnych, 4️⃣8️⃣5️⃣ pożarów traw oraz 1️⃣4️⃣ pożarów lasów.

🔥🌲🏠👨🏻‍🚒🚒 pic.twitter.com/ux5kANr3Gl — Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) March 11, 2024

Jeśli chodzi o powiaty, to na pierwszym miejscu jest piaseczyński - 17 pożarów, kolejny Otwocki -10. Dalej są kozienicki i radomski - 9 pożarów.

Pożary łatwo się przenoszą i mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Odbudowa ekosystemu może trwać latami.

— Po prostu ktoś idzie na łatwiznę, wypala trawę, zamiast ją skosić czy uporządkować ten teren, bo trzeba by było zaangażować trochę swoich kosztów i wynająć traktor, czy kupić paliwo do traktora. Taniej jest oczywiście podpalić — stwierdził rzecznik.

Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł. Przy zagrożeniu życia, grozi nawet 12 lat więzienia.

Czytaj też: Miała zabić mężczyznę na oczach 13-letniej córki. Zarzut i areszt dla kobiety z Białołęki