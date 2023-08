Mężczyzna zginął podczas rozbiórki budynku. Są wstępne wyniki sekcji zwłok Adam Abramiuk 02.08.2023 12:44 Znamy prawdopodobne przyczyny zgonu mężczyzny, który uległ wypadkowi podczas prac rozbiórkowych na terenie szkoły w Sypniewie w powiecie makowskim. – Jedna ze ścian przewróciła się do wewnątrz do budynku i przygniotła Krzysztofa S – mówi Radiu dla Ciebie Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Mężczyzna uległ wypadkowi podczas prac na terenie szkoły w Sypniewie (autor: Zdjęcie ilustracyjne/pxhere.com)

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalono wstępne przyczyny śmierci Krzysztofa S. Uległ on wypadkowi w trakcie rozbiórki na pierwszym budynku szkoły w Sypniewie.

Do zdarzenia doszło 26 lipca. Czterech mężczyzn miało podciąć ścianę u podstawy, nawiercić i wypchnąć na zewnątrz. Ściana była dodatkowo podpierana wspornikami.

– Podczas prac jedna ze ścian przewróciła się do wewnątrz do budynku i przygniotła Krzysztofa S. Pozostali mężczyźni wydobyli go spod ściany, udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Został on przetransportowany do szpitala w Ostrołęce. Niestety pomimo udzielenia mu natychmiastowej pomocy medycznej zmarł na skutek obrażeń – informuje Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Prokuratura podała również wstępne ustalenia po przeprowadzonej sekcji zwłok.

– Według biegłego prawdopodobną przyczyną zgonu było wykrwawienie się w wyniku doznanych obrażeń. Te obrażeń, których doznał pokrzywdzony, to było między innymi zmiażdżenie barku oraz ramienia – dodaje Łukasiewicz.

Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie, dlaczego doszło do wypadku.

