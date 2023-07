Dywizjon przeciwlotniczy będzie stacjonował w Ostrołęce. „W dwie dekady przybędzie 10 tys. mieszkańców” Alicja Śmiecińska 31.07.2023 20:19 Dywizjon przeciwlotniczy będzie stacjonował w Ostrołęce. Jednostka wojskowa powstanie przy ulicy Krańcowej. Teren pod budowę nowych obiektów jest już przygotowywany. Liczba mieszkańców Ostrołęki może w ciągu dwóch dekad zwiększyć się nawet o 10 tysięcy - uważa wiceprzewodniczący rady miasta Ostrołęki Stanisław Szatanek.

Dywizjon przeciwlotniczy będzie stacjonował w Ostrołęce

Wiemy już, jaki rodzaj wojska będzie stacjonował w Ostrołęce. To Dywizjon przeciwlotniczy - mówi RDC poseł Arkadiusz Czartoryski.

- Najsilniejszy komponent przeciwlotniczy, czyli dywizjon przeciwlotniczy będzie właśnie znajdował się w Ostrołęce. Są to najnowocześniejsze, bardzo wysokie technologie, więc to jest oferta dla ludzi wykształconych i inteligentnych. I pojawienie się takich ludzi w mieście bądź kariera ostrołęczan związanych właśnie z takim wojskiem to jest niezwykle atrakcyjna oferta - tłumaczy.



Jednostka wojskowa powstanie przy ulicy Krańcowej. - Teren pod budowę nowych obiektów jednostki wojskowej jest już przygotowywany - dodaje szef sztabu Pierwszej Dywizji Piechoty Legionów pułkownik Adam Krysiak. - Istnieje oczywiście też plan budowy infrastruktury stałej, a więc typowe budynki koszarowe. W ramach okresu formowania jednostki, jak do tej chwili, spotkaliśmy się z pełną współpracą ze strony samorządu - mówi.





Wzrost liczby mieszkańców

- Jednostka ma być podporządkowana nowo tworzonej 1 Dywizji Piechoty Legionów - dodaje pułkownik Adam Krysiak. - Koncepcja dotyczy formowania 1 Dywizji Piechoty Legionów i między innymi wśród organizacji tej dywizji jest jedna z jednostek specjalistycznych naszego związku taktycznego, która będzie dyslokowana właśnie w Ostrołęce - wskazuje.



Liczba mieszkańców Ostrołęki może w ciągu dwóch dekad zwiększyć się nawet o 10 tysięcy - uważa wiceprzewodniczący rady miasta w Ostrołęki Stanisław Szatanek.

- To będzie około 2,5 tys. wojskowych, łącznie z rodzinami. To może być nawet 5 tys. dodatkowych obywateli miasta Ostrołęka. To są ludzie wykształceni, więc według mnie w perspektywie dwóch dekad miasto zwiększy liczebność o około 10 tys. - wyjaśnia.

1 Dywizja Piechoty Legionów będzie w pełni zmechanizowaną jednostką z ponad tysiącem sztuk nowego sprzętu bojowego. Do dyspozycji żołnierzy będą m.in. czołgi i armotohaubice.

