Tragiczny weekend na drogach. W 165 wypadkach zginęło 20 osób Adam Abramiuk 16.12.2024 16:13 165 wypadków w ciągu trzech dni - policja podsumowała ostatni weekend na polskich drogach. Zginęło w nich 20 osób. Co piąta ofiara wypadków była w województwie mazowieckim.

Tragiczny weekend na drogach. Ile wypadków na Mazowszu? (autor: Policja Mazowsze)

Według danych Komendy Głównej Policji od piątku do niedzieli w całym kraju doszło do 165 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 217 zostało rannych. W samym garnizonie mazowieckim doszło do 31 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 38 zostało rannych.

Najtragiczniejszym dniem z całego weekendu w regionie był piątek, w którym doszło do 14 zdarzeń, w których zginęły 3 osoby, a rannych było 19. O ile w sobota obyła się bez ofiar, to jednak w 9 wypadkach 11 osób zostało rannych. W niedzielę z 8 wypadków, jeden zakończył się tragedią. W pozostałych 7 uczestniczy zdarzeń odnieśli rany.

Wypadek autokaru

Do największego wypadku w miniony weekend doszło w niedzielę rano na Podkarpaciu w Ustrzykach Górnych. Kierowca autokaru miał nie dostosować prędkości do panujących warunków na drodze. Pojazd wypadł z drogi i wpadł do rowu. Na miejscu działało 9 zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja. Strażacy którzy byli pierwsi na miejscu pomogli pasażerom wydostać się z autokaru, wszyscy byli przytomni. 19 osób zostało przewiezionych na badania do szpitali w Lesku, Sanoku, Brzozowie, Krośnie, Ustrzykach Dolnych i Przemyślu. Ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Policja apeluje do kierujących, żeby zwolnić, a na także zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków na drodze.

