Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Obchody święta na Mazowszu RDC 01.11.2024 05:19 1 listopada – w uroczystość Wszystkich Świętych – Kościół katolicki dziękuje Bogu za zastępy świętych, a wierni przypominają sobie o własnym powołaniu do świętości. Tego dnia katolik ma obowiązek uczestnictwa w mszy św. w świątyni lub na cmentarzu.

Cmentarz (autor: KSP)

W Kościele katolickim 1 listopada obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych, czyli wszystkich, którzy odeszli z tego świata i są już w wieczności z Bogiem.

Jest to jedno z pięciu wskazanych przez Konferencję Episkopatu Polski świąt kościelnych – choć Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia więcej – które wierni w naszym kraju są zobowiązani obchodzić. Oznacza to, że 1 listopada osoby ochrzczone mają obowiązek uczestniczyć we mszy św. Mogą to uczynić w świątyni lub w mszach św. celebrowanych na cmentarzach.

Msze święte 1 listopada na Mazowszu

W uroczystość Wszystkich Świętych metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył liturgii w kościele pw. św. Katarzyny na Służewie, a następnie poprowadzi procesję żałobną na cmentarzu.

Mszy św. w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach będzie przewodniczył bp Rafał Markowski. Liturgia rozpocznie się o godz. 12:30, a po niej wyruszy procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarz Powązkowski.

Również 1 listopada o godz. 11:30 w stołecznym kościele św. Ignacego z Loyoli zostanie odprawiona msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego, połączona z procesją na Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej.

W tym roku, w uroczystość Wszystkich Świętych, w diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński będzie modlił się o godz. 13.00 na Cmentarzu w Józefowie k. Otwocka.

Na Cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, gdzie leży kilkuset żołnierzy pułków walczących o miasto w dniach 13-16 sierpnia 1920 r. mszę św. za zmarłych będzie sprawował o godz. 13.00 bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. Po niej poprowadzi on procesję z modlitwą za zmarłych.

Kard. Grzegorz Ryś w uroczystość Wszystkich Świętych będzie modlił się w intencji zmarłych osób w kryzysie bezdomności o godz. 18.00 na łódzkim cmentarzu dla osób bezdomnych przy ul. Zakładowej 4.

Zaduszki

Za zmarłych Kościół katolicki szczególnie modli się 2 listopada w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.

Tego dnia kard. Nycz poprowadzi o godz. 18.00 procesję żałobną do krypt archikatedry warszawskiej, gdzie pochowani są m.in. arcybiskupi warszawscy i książęta mazowieccy. O godz. 19.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem kard. Nycza. W czasie liturgii będzie można usłyszeć Chór i Orkiestrę Polskiej Opery Królewskiej, która wykona Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Przez cały dzień 1 i 2 listopada w godzinach 8.30–19.00 będzie można także nawiedzić grób abp. Henryka Hosera SAC w krypcie biskupów warszawsko-praskich w podziemiach katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze.

Wejście na teren katedry możliwe będzie bramą od ulicy Floriańskiej. Zejście do podziemi, gdzie jest krypta z grobem byłego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, znajduje się na wysokości kancelarii parafialnej.

Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, poza modlitwą, dusze zmarłych można wesprzeć poprzez uczynki miłości, praktykę postu, ofiarowanie w ich intencji codziennego cierpienia, trudności czy choroby.

