Integracja i dobra zabawa. Rozpoczął się Wielokulturowy Festiwal w Wólce Kosowskiej

Dziś w Wólce Kosowskiej Wielokulturowy Festiwal, którego celem jest integracja społeczności azjatyckich i europejskich. To znakomita okazja do poznania kuchni oraz kultury Wietnamu, Chin, Turcji czy Nepalu. — Chcemy się integrować. Poprzez uniwersalne elementy jak strój, jak kuchnia azjatycka, jak śpiewy pokazać, kim my jesteśmy – mówi rzecznik Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce Karol Hoang.