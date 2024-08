Zespół „Mazowsze” zagra dziś koncert w Łazienkach Królewskich RDC 17.08.2024 11:37 Dziś Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” da w Muzeum Łazienki Królewskie pierwszy w rozpoczynającym się sezonie artystycznym koncert w Warszawie. Podczas koncertu zespół zaprezentuje najpiękniejsze suity wokalno-taneczne z różnych regionów Polski.

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” (autor: K. Sitkowski, B. Lichocki)

Jak podała Anna Różnicka, główna specjalistka ds. promocji PZLPiT „Mazowsze”, dziś wieczorem zespół da koncert w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

„Mazowsze” rozpoczyna swój 76. sezon artystyczny od miejsca szczególnie ważnego dla zespołu. „To w Warszawie odbył się pierwszy koncert w 1950 r. i to stolica jest miastem, w którym »Mazowsze« koncertowało już ponad 1 tys. razy – najwięcej w swojej historii” – napisano w informacji prasowej.

Przypomniano, że Warszawa była domem założycieli zespołu, tu urodził się Tadeusz Sygietyński.

„To artyści zespołu »Mazowsze« na całym świecie zbierali fundusze na odbudowę Zamku Królewskiego, to stolica była miejscem realizacji pierwszego kolorowego filmu fabularnego »Przygoda na Mariensztacie« z udziałem »Mazowsza«, a także innych produkcji – »Żona dla Australijczyka« czy »Ukryta gra«” – czytamy w informacji.

Warszawa i „Mazowsze”

Podkreślono, że niejednokrotnie artystów „Mazowsza” gościły także Łazienki Królewskie, podczas licznych koncertów czy uroczystości, jak odsłonięcie odbudowanego po wojnie, słynnego pomnika Fryderyka Chopina w 1958 r. „Wreszcie to w Warszawie »Mazowsze« rozpoczynało każdy kolejny sezon artystyczny” – dodano.

„Powracamy do tej tradycji, zapraszając warszawiaków i turystów do najpiękniejszego parku w Polsce, by wspólnie odbyć muzyczną podróż po regionach naszego kraju. Zabiorą nas w nią soliści, chór, balet i orkiestra Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca »Mazowsze« pod dyrekcją maestro Jacka Bonieckiego” – napisano w zapowiedzi.

Początek koncertu 17 sierpnia o godz. 19:00 w Muzeum Łazienki Królewskie (teren rekreacyjny przy Ermitażu, ul. Myśliwiecka 1). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto od 1 sierpnia w Galerii Plenerowej Łazienek można podziwiać wystawę „Perły mazowszańskiej sceny”, składającą się z fotografii dokumentujących koncerty i życie codzienne w zespole „Mazowsze”. Wystawa czynna będzie do 31 sierpnia.

