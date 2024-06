Festiwal folklorystyczny w Kadzidle. Trwa Wesele Kurpiowskie [PROGRAM] Alicja Śmiecińska 16.06.2024 13:16 To jedna z największych imprez folklorystycznych na Kurpiach. Dziś odbywa się Wesele Kurpiowskie. Ceremonia zaślubin przypomina dawne obyczaje i tradycyjny kurpiowski obrządek weselny. W tym roku ślub odbywa się jednak bez autentycznej pary młodej. — W rolę pani młodej i pana młodego wcielą się tancerze Zespołu Folklorystycznego Kurpianka — mówi dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.

Wesele Kurpiowskie (autor: Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle /FB)

Dzisiaj odbywa się Wesele Kurpiowskie, czyli jedno z największych wydarzeń folklorystycznych na Kurpiach. Impreza w Kadzidle od 1994 roku zawsze zaplanowana jest w trzecią niedzielę czerwca.

Wydarzenie rozgrywa się w kilku miejscach, zgodnie z przebiegiem tradycyjnego wesela. Podczas niego uczestnicy i widzowie stają się gośćmi weselnymi, mogą kosztować potraw regionalnych oraz tańczyć z „Młodymi”. Wydarzeniu towarzyszą kiermasze i pokazy rękodzieła ludowego, przejazdy furmankami, barwne orszaki ślubne, zabawy ludowe i inne atrakcje.

Ceremonia zaślubin przypomina dawne obyczaje i tradycyjny kurpiowski obrządek weselny. W tym roku ślub odbędzie się jednak bez autentycznej pary młodej. Dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle Paweł Łaszczych informuje, że niestety zabrakło chętnych.

— W tym roku niestety nie zdecydowała się żadna para, żeby wziąć autentyczny ślub kurpiowski. W rolę pani młodej i pana młodego wcielą się tancerze Zespołu Folklorystycznego Kurpianka — mówi Łaszczych.

Wesele Kurpiowskie odbywa się w muzealnej Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Rozpoczęło się o godzinie 11:00.

Jak dodaje Łaszczych, zaplanowano tzw. wybiór do ślubu, uroczystą mszę, korowód weselny i zabawę.

— Wybiór do ślubu o godzinie 11, tak żeby na godzinę 12 wszyscy korowodem przeszli do kościoła. Później wracamy korowodem do Zagrody Kurpiowskiej. Przywitanie państwa młodych, oczepiny, obtańcówka i będziemy się bawić — zachęca Łaszczych.

Główną gwiazdą Wesela Kurpiowskiego będzie Cleo. Wystąpi o godzinie 20:00.

Czytaj też: „Zaczęło się w Radomiu”. Pierwszy dzień obchodów 48. rocznicy Czerwca '76