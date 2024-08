Wyjątkowe pożegnanie wakacji w muzeum w Stawisku. W sobotę „Piknik u Iwaszkiewiczów” Cyryl Skiba 29.08.2024 19:51 W najbliższą sobotę 31 sierpnia w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku odbędzie się „Piknik u Iwaszkiewiczów”. Będzie kino plenerowe, warsztaty sitodruku i zwiedzanie domu pisarza. Na wydarzenie zapraszała na antenie Polskiego Radia RDC Agata Charuba-Chadryś z muzeum.

W sobotę „Piknik u Iwaszkiewiczów” (autor: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku)

Pożegnanie wakacji na „Pikniku u Iwaszkiewiczów”. W sobotę na gości Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku będzie czekało wiele atrakcji — kino plenerowe, piknik, warsztaty sitodruku i zwiedzanie domu pisarza. Początek wydarzenia w samo południe.

Posłuchaj rozmowy | Poranek RDC | „Piknik u Iwaszkiewiczów”

Podczas imprezy będzie dużo nawiązań do lat trzydziestych i młodości Iwaszkiewiczów. Zobaczymy hit przedwojennego kina „Czy Lucyna to dziewczyna?” z 1934 roku, z pamiętnymi rolami Eugeniusza Bodo, Mieczysławy Ćwiklińskiej i Jadwigi Smosarskiej.

— Hitem będzie właśnie ten film „Czy Lucyna to dziewczyna?”, który pojawi się w kinie plenerowym, to co istotne, to ten film z wielkimi gwiazdami lat trzydziestych będzie poprzedzony prelekcją filmoznawczyni Katarzyny Wajdy. Ona nam opowie o tym, co tam jest ważne i dlaczego oraz dlaczego do dziś warto do takich filmów przedwojennych wracać i co nam to mówi — zachęcała w Polskim Radiu RDC Agata Charuba-Chadryś z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej.

Jakie zaplanowano atrakcje?

W domu Iwaszkiewiczów i całym jego otoczeniu zaplanowano wiele atrakcji.

— Warsztaty z sitodruku będą na werandzie. Będziemy powielali sobie archiwalne zdjęcia czarno-białe z naszych zasobów muzealnych i wyjdziemy z własną torbą. Kino plenerowe będzie zaraz w szczycie domu i tam mamy nasze wygodne leżaczki. Nad głowami korony drzew, wokół śpiew ptaków, więc ja myślę, że to jest po prostu doznanie, które na wszystkie zmysły działa. Bardzo ciekawym pomysłem jest też spacer przyrodoznawczy — wymieniała Charuba-Chadryś.

Będą animacje i zabawy dla dzieci, warsztaty plastyczne i ognisko dla mieszkańców.

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.stawisko.pl.

Czytaj też: Koncert, warsztaty i spektakle. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontann