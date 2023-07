MAZOpiknik w Węgrowie. W programie warsztaty eko i jarmark Olga Kwaśniewska 08.07.2023 12:09 MazoPiknik tym razem w Węgrowie – już dziś od godz. 11:00 mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Zaplanowano m.in. warsztaty eko i zero waste, jarmark produktów regionalnych, a dla dzieci pokazy magiczne i malowanie twarzy. – Stawiamy na integrację – zaprasza dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska.

MAZOpiknik w Węgorwie (autor: UM Węgrów)

Dziś w Węgrowie od g. 11:00 MAZOpiknik. W bogatym programie wydarzeń m.in. nauka tańca i konkursy z nagrodami.

– MAZOpikniki to przede wszystkim pomysł na to, żebyśmy jako mieszkańcy Mazowsza poznali się, abyśmy byli dumni, że mieszkamy na terenie Mazowsza i żebyśmy pokazali, co mamy do zaoferowania wszystkim osobom przyjeżdżającym na teren województwa mazowieckiego. Dają nam możliwość pozyskania oferty turystycznej i poznania kultury, tradycji – mówi dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska.

Na pikniku powstało też miasteczko zdrowia z bezpłatnymi pomiarami ciała, ciśnienia i EKG. Na godz. 18:00 zaplanowano koncert Artura Gotza z zespołem, a na 19:00 występ Kabaretu pod Wyrwigroszem.

