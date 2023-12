Drugi tor WKD do Grodziska otwarty. Rozbudowa pozwoli na częstsze kursowanie pociągów Przemysław Paczkowski 29.12.2023 17:26 W piątek 29 grudnia odbyło się otwarcie drugiego toru Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki. Rozbudowa linii kolejowej pozwoli na częstsze kursowanie pociągów. — Udało się zmodernizować pierwszy tor i zbudować drugi — informuje Marszałek Mazowsza. Zdaniem Adama Struzika, mieszkańcy Grodziska na przebudowę czekali od lat.

6 Zakończyła się rozbudowa linii kolejowej WKD na odcinku Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki (autor: PAP/Marcin Obara)

Zakończyła się rozbudowa linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki. W ramach tej inwestycji na trasie powstał dodatkowy drugi tor. Przebudowa pozwoli na częstsze kursowanie pociągów.

Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreśla, że mieszkańcy Grodziska czekali na rozbudowę od lat.

— Udało się zmodernizować pierwszy tor i zbudować drugi. Myślę, że dzięki temu zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów, co przełoży się na wygodę pasażerów. Przypomnę, że Warszawska Kolej Dojazdowa przewozi około ośmiu milionów pasażerów rocznie — oznajmia marszałek.

Częstsze kursowanie pociągów WKD

Prezes WKD Michał Panfil zapowiada, ze pociągi będą kursować częściej.

— Zmiana będzie już od pierwszego stycznia. Będziemy jeździli do Warszawy od Komorowa, od Podkowy nie co trzydzieści minut, a co dwadzieścia. To jest ten efekt — informuje prezes WKD.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 150 milionów złotych.

