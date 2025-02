Ponad 3 mld zł za przebudowę dworca Warszawa Wschodnia? Wiceszef MI o szczegółach RDC 26.02.2025 16:05 Skala przebudowy dworca Warszawa Wschodnia, na którą w 2025 r. ogłoszony będzie przetarg, ma być podobna do prac na dworcu Warszawa Zachodnia; jej koszt będzie jednak wyższy i według kosztorysu przekroczy 3 mld zł — poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Dworzec Wschodni w Warszawie od strony Lubelskiej (autor: Radek Kołakowski, CC0, via Wikimedia Commons)

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak poinformował, że skala przebudowy dworca Warszawa Wschodnia, na którą w 2025 r. ogłoszony będzie przetarg, ma być podobna do prac na dworcu Warszawa Zachodnia.

— Zakładamy, że w tym roku ogłosimy przetarg na przebudowę Warszawy Wschodniej — powiedział Malepszak. Zwrócił uwagę, że będzie to „bardzo duża inwestycja”, o podobnej skali jak ta realizowana w przypadku Warszawy Zachodniej, ale z większym budżetem. — Przewidujemy, że to będzie kwota ponad 3 mld zł — wskazał wiceszef MI.

Wiceminister poinformował, że prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla Warszawy Wschodniej zbliżają się do końca. Ocenił jednocześnie, że efekt dla pasażera będzie „wizualnie bardzo zbliżony, będzie to nowoczesna stacja”.

Zwrócił uwagę, że przy dużych przetargach, od ich ogłoszenia do podpisania umowy mija nierzadko nie mniej niż rok.

Wyższa przepustowość

Jak mówił, obecnie pociągi na dworzec Warszawa Wschodnia od strony Rembertowa wjeżdżają bardzo powoli, z prędkością 40 km/h, a po modernizacji będzie to 120 km/h. Dodał, że dzięki temu będzie można uzyskać wyższą przepustowość.

Wiceminister poinformował też, że od grudnia br. zwiększona zostanie częstotliwość kursowania pociągów dalekobieżnych po warszawskiej linii średnicowej. — Obecnie z Warszawy Wschodniej do Centralnej, po części dalekobieżnej, według rozkładu odjeżdżamy co 5 minut. (...) Czyli ze Wschodniej do Centralnej może przejechać 12 pociągów na godzinę — wyjaśnił. Ocenił, że realna przepustowość obecnie jest taka, że pociągi mogłyby odjeżdżać co 3 minuty, „czyli 20 pociągów w jednym kierunku na godzinę”.

Zobrazował, że po pięciu minutach od wyjazdu z Warszawy Wschodniej, pociąg wjeżdża już na peron dworca Warszawa Centralna, czyli przejeżdża ponad 4 km.

Według planów, po zakończeniu modernizacji Warszawy Wschodniej nastąpi płynne przejście do modernizacji linii średnicowej — poinformował wiceminister.

Modernizacja Warszawy Zachodniej

Dobiegająca końca modernizacja Warszawy Zachodniej to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych w kraju.

Wszystkie perony są zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów.

Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Wartość prac modernizacyjnych to ponad 2 mld zł netto.

Czytaj też: Bilety WKD od marca będą droższe. Jak zmienią się ceny? [SPRAWDŹ]