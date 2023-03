Uszkodziła ponad trzy tysiące drapek... Prawie nic nie wygrała RDC 22.03.2023 21:48 Wareccy policjanci zatrzymali 23-letnią kobietę, która zdrapała losy. Pracując w sklepie, gdzie sprzedawane były gry losowe uszkodziła zdrapki o wartości ponad 21 tysięcy złotych, a wygrywała jedynie drobne kwoty. Młoda kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej 5 lat więzienia.

Uszkodziła zdrapki wartości ponad 21 tysięcy złotych (autor: Policja Mazowsze/TT)

W Komisariacie Policji w Warce przyjęto zawiadomienie o uszkodzeniu 3 300 sztuk losów oraz kradzieży 2 500 złotych. Przestępstwa miały miejsce od lipca ubiegłego roku do marca 2023 r. w sklepie w którym znajduje się punkt zajmujący się sprzedażą gier losowych.

Właściciel punktu wycenił straty z na ponad 21 000 złotych. Policjanci zajmujący się sprawą, na podstawie informacji przekazanych przez właściciela sklepu, wytypowali kobietę podejrzewaną o przestępstwa. Według ustaleń, ta sama osoba była również odpowiedzialna za kradzież pieniędzy z kasy sklepu.

Policjanci zatrzymali 23-letnią mieszkankę powiatu grójeckiego, która była zatrudniona w okradzionym sklepie. Przewieziona do komisariatu kobieta przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów. Usłyszała zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży. Grozi jej do 5 lat więzienia.

