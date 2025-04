„Twoje Mazowsze” z wizytą w miejscu, gdzie powstają największe palmy w regionie Adam Abramiuk 12.04.2025 05:19 W przeddzień Niedzieli Palmowej Polskie Radio RDC będzie tam, gdzie powstają największe palmy na Mazowszu. Piotr Łoś z audycją „Twoje Mazowsze” odwiedzi dziś Myszyniec. Czym zaskoczy nas miejscowość na Zielonych Kurpiach? O tym przekonamy się już po wiadomościach o godz. 10:00.

Twoje Mazowsze (autor: RDC)

„Twoje Mazowsze” dziś z wizytą w miejscu, gdzie powstają najbardziej okazałe palmy w województwie mazowieckim.

– Tym razem zaglądamy do Myszyńca, miasta, które zostało założone w 1651 roku przez jezuitów, oczywiście za odpowiednią zgodą i przywilejem króla Jana Kazimierza – zaprasza prowadzący audycję Piotr Łoś.

Kurpie to przede wszystkim lasy.

– Pożytek z drewna, pożytek z runa leśnego, to było także łowiectwo i myślistwo, ale przy całej tej gospodarce leśnej Kurpie swój las bardzo szanowali. Kochali i kochają puszczę zieloną. Puszcza jest dla nich życiodajna i również traktują ją jako źródło kultury swojej, kultury Kurpi Zielonych – mówi Łoś.

Usłyszymy też kurpiowski język.

– Wykształcili swój język, gwarę, przepiękny język, który nie zawsze jest łatwo zrozumieć, ale jest on charakterystyczny wyłącznie dla nich – zauważa Łoś.

Będzie również o pokoleniowym przekazywaniu kultury kurpiowskiej.

– Młodzi coraz częściej sięgają do kultury kurpiowskiej. Może nie wyrabiają masowo palm wielkanocnych, choć to oczywiście na Niedzielę Palmową jest ciągle bardzo żywa tradycja. Może nie robią kierców, może już nie robią pająków i nie wycinają wycinanek, ale bardzo są przywiązani do śpiewu i muzyki kurpiowskiej – dodaje Łoś.

Audycję nadajemy z Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu.

PLAN ROZMÓW

godz. 10:10 | „Rodzinna Rzeczpospolita Kurpiowska”. Rodzinne opowieści o życiu na Kurpiach, w tym o kulturze i muzyce – rodzina Glinków z Myszyńca: Dariusz i Katarzyna Glinkowie wraz z dziećmi

godz. 10:35 | Myszyniec – kurpiowskie zagłębie kultury tradycyjnej, cz. I

Tomasz Mierzejek (archiwum cyfrowe)

Joanna Turek (Fundacja Kurpiowski Nurt Tradycji)

Monika Kozłowska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu – postać i wspomnienia prof. Marii Grażyny Świąteckiej, honorowej obywatelki Myszyńca oraz działalność Biblioteki wokół tradycji i historii Myszyńca

godz. 11:10 | Myszyniec – kurpiowskie zagłębie kultury tradycyjnej, cz. II

Barbara Wojciulewicz (prezes Fundacji Kulturalne Kurpie)

Karol Młynarski (Kurpiowskie Bractwo Bartne)

Magdalena Anna Walijewska (Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem")

godz. 11:35 | O dwojgu takich, co się na Kurpie przenieśli. Historia ludzi, którzy porzucili miasto na rzecz działań dla małych społeczności

Paweł i Agata Dąbkowscy (Fundacja Akademia Źródeł) plus Kurpiowska Akademia Smyczkowa – skrzypaczki Łucja Wiśniewska i Nadia Trzcińska oraz Szymon Ropiak grający na harmonii pedałowej

godz. 12:10 | „Zagajnica w Pieśni” – regularne otwarte spotkania śpiewacze dla społeczności

Barbara Rosińska i Danuta Glinka (uczestniczki spotkań)

godz. 12:35 | Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Kurpiowszczyzna i inne działania

Zdzisław Ścibek, dyrektor RCKK w Myszyńcu

Mariusz Pliszka (RCKK w Myszyńcu)

Michalina Dębowska, twórczyni ludowa z gminy Myszyniec

Czesława Dąbkowska, twórczyni ludowa

godz. 13:00 Rękodzieło kurpiowskie. Palmy i ozdoby świąteczne

Sławomir Ceberek, burmistrz Myszyńca

Bogusława Ceberek

Zdzisław Ścibek, dyrektor RCKK w Myszyńcu

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.