Trzeci dzień poszukiwań na Narwi. 59-latek wpadł do rzeki koło Makowa Mazowieckiego Adam Abramiuk 22.03.2023 09:04 Służby wznawiają poszukiwania 59-latka z gminy Rzewnie pod Makowem Mazowieckim. To już trzeci dzień działań. Mężczyzna w poniedziałek późnym popołudniem wypadł z łódki do Narwi.

Trzeci dzień poszukiwań na Narwi. 59-latek wpadł do rzeki koło Makowa Mazowieckiego (autor: KP PSP Maków Mazowiecki)

Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Nowe Drozdowo. Dotychczasowe działania podsumował Bartosz Kołodziejski z komendy powiatowej straży pożarnej.

- Nurkowie weszli pod wodę we wskazane miejsca przez osobę, która również była na tej łódce. Te działania nie przyniosły skutku. W międzyczasie prowadzono działania poszukiwawcze z łodzi, z brzegów rzeki, a także terenu lądu przeszukiwano brzegi. Po dojeździe grupy z Warszawy kontynuowano działania, ale przy pomocy sonaru - mówi.





Jak przyznaje strażak, poszukiwania są trudne.

- O tej porze roku rzeka jest dość szeroka, głęboka. To jest głębokość około 5 metrów. I co się z tym wiąże, nurt rzeki jest dość silny, co utrudnia działania - tłumaczy.



Mężczyzna przepływał łódką ze spokrewnionym 19-latkiem. Nastolatek nie był wstanie pomóc wujkowi. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

