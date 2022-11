Prace na S7 Napierki – Płońsk na finiszu. Pozwolenia do końca roku? Katarzyna Piórkowska 23.11.2022 16:53 Szybciej S7 nad morze już wkrótce. Dobiegają końca prace na odcinku trasy Napierki – Płońsk. Wykonywane są badania kontrolne nawierzchni, usuwane ostatnie usterki i uzupełniane oznakowanie.

Trasą S7 szybciej nad morze z Mazowsza (autor: GDDKiA Warszawa)

– Złożyliśmy już do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioski o uzyskanie decyzji pozwalającej na użytkowanie. Szacujemy, że do końca grudnia powinniśmy te pozwolenia uzyskać. Też w grudniu będziemy starali się wdrożyć stałą organizację ruchu, czyli zdjąć ograniczenie do 80 kilometrów na godzinę – informuje rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki.

To oznacza, że kierowcy pojadą tą trasą 120 km/h.

Trasa S7 z Napierek do Płońska ma 71 km długości. Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

