Będzie estetycznie i ekologicznie. Zabytkowy pałac w Stoku Lackim przechodzi remont Olga Kwaśniewska 19.07.2024 20:19 Staw i plac zabaw są już gotowe, czas na remont elewacji. Zabytkowy pałac w Stoku Lackim przechodzi remont. Budynek jest siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prace mają zakończyć się do września. Powiat już szuka kolejnych możliwości na dofinansowanie następnych etapów prac m.in. remontu wnętrz.

Zabytkowy pałac w Stoku Lackim przechodzi remont (autor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Stok Lacki)

Będzie estetycznie i ekologicznie — Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zmienia swoje oblicze. Budynek zabytkowego pałacu przechodzi remont.

Starosta powiatu siedleckiego Karol Tchórzewski zapewnia, że prace idą pełną parą.

— Mają się zakończyć do końca sierpnia, ale nie wiadomo, co wykonawcę spotka. Jak to przy zabytku, coś jest na mapie w jednym miejscu, a w rzeczywistości jest zupełnie gdzie indziej położone, także wykonawca ciągle natrafia na jakieś niespodzianki — mówi Tchórzewski.

W pałacu do wykonania jest jeszcze m.in. remont wnętrz, na co powiat chciałby pozyskać zewnętrzne środki.

— Będziemy obserwowali, bo też chcielibyśmy, nie ukrywam, skorzystać z naborów, bo to powiększa jakby pule. Jak coś robimy ze środków własnych, to niestety jest to dla samorządu bardzo dużym wysiłkiem, więc czekamy na te nabory — podkreśla Tchórzewski.

Staw i plac zabaw są już gotowe.

— Odtworzyliśmy staw, który był zarośnięty z kładką, później rozbudowa placu zabaw, altana edukacyjna, zrobiliśmy też instalację fotowoltaiczną. W obecnej chwili trwa remont elewacji, to zabytek, więc jest to bardzo duży koszt — mówi.

Koszt remontu elewacji to półtora miliona złotych.

Czytaj też: Na Mazowszu ma być ciszej. Samorząd przyjął program w sprawie walki z hałasem