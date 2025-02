Odbudowa pałacu w Korczewie. „Z zewnątrz wygląda tak, jak przed pożarem” Olga Kwaśniewska 28.02.2025 20:54 Pałac w Korczewie z nowym dachem. Zakończył się najtrudniejszy etap remontu po pożarze zabytkowego osiemnastowiecznego budynku. Odbudowa trwała ponad dwa lata, to jednak nie koniec prac. Obecnie otwarty dla zwiedzających jest Pałacyk Syberia na terenie korczewskiego zespołu pałacowego.

Nowy dach pałacu w Korczewie (autor: Pałac w Korczewie/FB)

Do pożaru pałacu doszło w listopadzie 2021 roku. Spłonął dach i częściowo strop, podczas gaszenia zniszczone zostało także pierwsze piętro. Po ponad dwóch latach odbudowy budynek ma nowy dach.

– Cieszę się, że z zewnątrz pałac wygląda już tak naprawdę tak, jak wyglądał przed pożarem. Natomiast w środku praca wre. Teraz skupiamy się przede wszystkim na instalacjach, skupiamy się na wentylacji w tym momencie, instalacji elektrycznej. Myślimy, że to będą prace skończone w ciągu pół roku. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to do końca roku zajmie nam naprawianie podłóg, malowanie, różne prace bardziej dekoracyjne – mówi Artur Harris, wnuk Beaty Ostrowskiej-Harris, właścicielki pałacu i dóbr korczewskich.

Część obiektu jest ponownie dostępna dla zwiedzających.

– Otwarty jest Pałacyk Syberia, gdzie znajduje się wystawa stała o historii założenia pałacowego. Zdecydowanie polecam, ale też w końcu udało nam się otworzyć oranżerię, która przetrwała pożar w nietkniętym stanie. Mieliśmy różne poprawki, natomiast w tym momencie jest ona dostępna dla zwiedzających i wygląda pięknie – opisuje Harris.

Prowadzone przez prokuraturę śledztwo w sprawie pożaru zostało umorzone. Do wybuchu ognia nie przyczyniły się osoby trzecie.

Pałac w Korczewie

Pałac w Korczewie powstał w XVIII wieku, podczas pierwszej wojny światowej uległ zniszczeniu, po czym przeprowadzono remont. Po upadku kampanii wrześniowej w pałacu zorganizowano najpierw jednostkę straży granicznej, a następnie jednostkę, która zarządzała upaństwowionymi dobrami.

Budynek pałacu doznał największych szkód w okresie powojennym, po objęciu reformą rolną. W 1989 r. zespół parkowo-pałacowy odkupiły córki właściciela Renata Ostrowska oraz Beata Ostrowska-Harris. Kilka lat temu pałac został kompleksowo zrewitalizowany.

