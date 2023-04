Sołtys usunął głazy w Kurczowej Wsi w pow. grójeckim. Remont nadal niepewny Krzysztof Chomicz 17.04.2023 21:11 Głazy zniknęły z drogi gminnej w Kurczowej Wsi w powiecie grójeckim. Usunął je sołtys, czyli ta sama osoba, która je wcześniej tam ustawiła. Cezary Sygock zrobił to, bo - jak wynika z badań geodetów - część drogi przebiega przez grunty prywatne.

Remont drogi gminnej pod znakiem zapytania (autor: Marta Cytryńska - wójt gminy Jasieniec)

Aby wyremontować drogę, mieszkańcy będą musieli zrzec się części swoich nieruchomości. Jak mówi sołtys, głazy miały służyć nagłośnieniu tego problemu.

- Kamienie były dwa dni, na święta tylko. Ja nie jestem przeciwnikiem żadnej drogi, ja jestem za ludźmi. Trzeba, to oddam metr, dwa notarialnie, papierowo, literą prawa. Jest zasiane zboże, kamienie są usunięte. Usunąłem, bo kamienie to próba pokazania tej tragedii - tłumaczy Cezary Sygocki.



Wójt Jasieńca Marta Cytryńska zapewnia, że gmina próbuje znaleźć rozwiązanie.

- My będziemy się starać tu ze strony gminy w jakiś sposób przesunąć tę drogę, żeby oddalić ją od działki tego nowego właściciela. A co dalej, no to zobaczymy. Będziemy z mieszkańcami rozmawiać - wyjaśnia.







Wójt zapowiada, że gmina nie będzie w stanie wyremontować drogi za własne środki. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy najpierw uregulować kwestie własności gruntów.

W sprawę zaangażowała się także policja, która sprawdzi, czy ustawienie kamieni na drodze było wykroczeniem.

Droga jest w coraz gorszym stanie, bo jeżdżą nią ciężarówki do pobliskiej żwirowni. Mieszkańcy skarżą się na dziury oraz unoszący się w powietrzu pył.

