Sołtys ustawił na drodze głazy w ramach protestu. Co z remontem w Kurczowej Wsi? RDC 13.04.2023 18:29 W ramach protestu – głazy na drodze. Tak swój sprzeciw wobec planów przebudowy drogi wyraził sołtys Kurczowej Wsi w powiecie grójeckim. Jak się okazało z badań geologów, część drogi przebiega przez grunt prywatny.

Remont drogi gminnej pod znakiem zapytania (autor: Marta Cytryńska - wójt gminy Jasieniec)

Sołtys Kurczowej Wsi ustawił na drodze głazy w ramach protestu w sprawie planów przebudowy.

Okazało się, że część drogi przebiega przez grunt prywatny, co uniemożliwia przeprowadzenie remontu.

– Od lat mieszkańcy upominają się o remont tej drogi, byli w tej sprawie w urzędzie, był też oficjalny wniosek złożony do budżetu gminy we wrześniu 2020 roku, żeby przystąpić do remontu – mówi wójt Jasieńca Marta Cytryńska.

Sporna działka zmieniła właściciela dwa tygodnie temu. Obecnie to współwłasność sołtysa oraz radnej gminy.

– Właściciel kupił bardzo wąski pasek ziemi przylegającej do naszej drogi. Nawet zasadność kupna tego paska budzi wątpliwości, czy to nie było po to, żeby przeszkodzić w tej inwestycji – zauważa Cytryńska.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu własności gmina Jasieniec nie może się ubiegać o dofinansowanie, a w efekcie remont drogi stoi pod znakiem zapytania.

Czytaj też: Kanał Wawerski znów zanieczyszczony? Mieszkańcy obawiają się powtórki sprzed kilku miesięcy