Śnięte ryby w zbiorniku retencyjnym Trzy Stawy w Jedlni-Letnisko Wojciech Kowalczewski 08.08.2024 20:32 W zbiorniku retencyjnym Trzy Stawy Nadleśnictwo Radom Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku wykryto śnięte ryby. Leśnicy natleniają wodę i wyławiają martwe zwierzęta. O sprawie poinformowano sanepid i inspekcję ochrony środowiska.

Śnięte ryby w zbiorniku retencyjnym Trzy Stawy w Jedlni Letnisko. Trwa natlenianie wody (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pexels)

Śnięte ryby w zbiorniku retencyjnym Trzy Stawy w Jedlni Letnisko. Służby ustalają przyczyny zdarzenia.

Jerzy Jacek Karaśkiewicz z nadleśnictwa Radom przekazał Polskiemu Radiu RDC, że nie stwierdzono skażenia chemicznego.

– Ciężko nam jest określić w tej chwili, w jakiej to jest ilości, bo na razie cały czas trwa monitoring i próbujemy na bieżąco uprzątnąć to, co się pokaże. Podjęliśmy działania dotyczące natlenienia tej wody – poinformował Karaśkiewicz.

O śniętych rybach w zbiorniku w Jedlni Letnisko powiadomiony został sanepid i inspekcja ochrony środowiska. Pobrane zostały próbki wody.

Czytaj też: Ciężarówki z dźwigami łańcuchowymi podnoszą 51-tonowy blok z jezdni