Skażona woda w Grójcu. Ograniczenia w korzystaniu z wody dla 5 tys. mieszkańców RDC 30.11.2023 12:54 Groźna bakteria coli wykryto w wodzie w Grójcu. Dokładnie w stacji uzdatniania wody przy ulicy Stokowej. Z tego ujęcia korzysta około 5 tys. mieszkańców Grójca. Wciąż też bez wody jest ponad 1300 mieszkańców gminy Ojrzeń. Tam skażenie wykryto trzy tygodnie temu.

Woda (autor: pixabay)

Bakteria coli w stacji uzdatniania przy ulicy Stokowej w Grójcu. Korzystania z niej około 5 tys. mieszkańców.

- W pobranej wczoraj próbce wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby tej bakterii – informuje Elżbieta Kochańska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Grójcu. - Liczby bakterii grupy coli - jedna jednostka tworząca kolonię w 100 ml wody. Wydaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu wprowadził działania naprawcze, zaraz jak tylko dowiedział się o tej sytuacji. My natomiast pobraliśmy próbki kontrole wczoraj, 29 listopada - tłumaczy.



- Sytuacja wróci do normy najwcześniej po 48 godzinach - dodaje Elżbieta Kochańska. - Od posiewu próbek wody, czyli od środy, musi minąć 48 godzin do ostatnich odczytów. Jeżeli uzyskamy informację, że próbki wody są bez bakterii grupy coli, bez jakichkolwiek bakterii, wtedy wydajemy nowy komunikat o przydatności wody do spożycia. Oczywiście cały czas później monitorujemy taką wodę - mówi.



Do tego czasu woda może być używana do spożycia jedynie po przegotowaniu.

Problem w gminie Ojrzeń

Problem mają też mieszkańcy gminy Ojrzeń w powiecie ciechanowskim. Ponad 1300 osób od niemal trzech tygodni nie ma wody pitnej w kranach. Badania sanepidu wykazały enterokoki kałowe - bakterie groźne dla ludzi i zwierząt.

- Czekamy na ostateczne wyniki - mamy nadzieję, że od jutra skończy się problem z wodą - mówi Anna Wiśniewska zastępca wójta gminy Ojrzeń. - Próbki były dwukrotnie pobierane. Wynik dwa razy wyszedł, że wszystko jest w porządku, ale sanepid jeszcze raz chce zrobić wyniki badan i prawdopodobnie wyniki będą teraz w piątek, bo wczoraj były próbki wody pobierane - wskazuje.

Woda mieszkańcom jest dowożona beczkowozami, są także rozdawane butelki z wodą.

Czytaj też: Prokuratura zbada zrzut wody do Kanału Zagoździańskiego w Wawrze [ZOBACZ]