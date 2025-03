„Naprawdę coś pięknego”. W Skaryszewie trwa Jarmark Koński „Wstępy” [ZOBACZ] Anna Orzeł 10.03.2025 18:13 To jest naprawdę coś pięknego — mówią hodowcy, którzy przyjechali do Skaryszewa na „Wstępy”, czyli najstarsze oraz największe w Polsce i w Europie targi końskie. Jarmark odbywa się już po raz 392. W sumie, na sprzedaż wystawiono 150 zwierząt.

4 Jarmark Koński „Wstępy” w Skaryszewie (autor: RDC)

Hodowcy koni z całego kraju przyjechali do Skaryszewa na „Wstępy”, czyli najstarsze oraz największe w Polsce i w Europie targi końskie. W sumie, na sprzedaż wystawiono 150 zwierząt.

Na miejscu była reporterka Polskiego Radia RDC, która rozmawiała z hodowcami.

— Jestem pierwszy raz i nie spodziewałem się, że takie piękne konie są w Polsce. Myślałem, że to już chyli się ku upadkowi, a to jest coś pięknego — usłyszała nasza reporterka.

Jarmark koński w Skaryszewie odbywa się już po raz 392.

Czym są Skaryszewskie „Wstępy”?

Tradycja organizowania jarmarku końskiego w Skaryszewie sięga prawie 400 lat. „Wstępy” odbywają się zawsze w pierwszy, czyli wstępny poniedziałek Wielkiego Postu i gromadzą hodowców oraz miłośników koni z Polski i Europy. W tym roku — jak poinformowała burmistrz Skaryszewa Justyna Grys — organizatorzy spodziewają się ok. 150 koni.

Jeszcze kilka lat temu o „Wstępach” głośno było głównie za sprawą obrońców praw zwierząt, którzy alarmowali, że podczas jarmarku kwitnie głównie handel starymi i chorymi końmi, które sprzedawane są na mięso. Władze miasta zapewniają jednak, że od lat robią wszystko, by spełnione były wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa, transportu i dobrostanu koni.

„Bazujemy głównie na wytycznych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Tak jak co roku wymagane są dokumenty, tj. orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia zwierzęcia i możliwości jego transportu oraz paszport” – powiedziała burmistrz.

Od kilku lat organizatorzy współpracują z Fundacją Centaurus, która koncentruje swoje działania i projekty na dobroczynności wobec zwierząt. „Po kilku latach rozmów z władzami Skaryszewa wielki targ koni, który masowo wysyłał je na ubój, stał się po prostu imprezą, gdzie ludzie przywożą konie pokazowo” – podkreśliła fundacja. Także w tym roku jej przedstawiciele będą pilnować w Skaryszewie, by handel i pokazy odbywały się w sposób właściwy, bez krzywdy zwierząt.

Skaryszewskie „Wstępy” mają charakter festynu ludowego. Towarzyszą im występy kapel ludowych i pokazy koni. Na głównym trakcie, zwanym Aleją Twórców Ludowych, zaopatrzyć się można we wszystko to, co potrzebne do utrzymania konia: akcesoria rymarskie, uprzęże, zaprzęgi, a także bryczki, odzież. W Alei Twórców Ludowych sprzedawane są też wyroby z wikliny, gliniane naczynia i rzeźby ludowe i produkty regionalne. „Wstępom” towarzyszą pokazy koni hodowlanych, hipoterapii i musztry paradnej.

Przywilej targowy nadany został Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 r. Początkowo był to zwykły jarmark płodów rolnych. Koński charakter targów ukształtował się 100 lat później. Rozkwit końskich targów nastąpił w drugiej połowie XIX wieku.

Źródło: RDC/PAP Autor: Anna Orzeł/DJ