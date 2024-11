Protesty mieszkańców nic nie dały. Jest zgoda na budowę S19 w pow. łosickim RDC 20.11.2024 20:09 Protesty mieszkańców na nic się już nie zdadzą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może zacząć prace związane z budową drogi ekspresowej S19 na terenie powiatu łosickiego. To dlatego, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała rygor natychmiastowej wykonalności. Na budowę nie zgadzają się mieszkańcy Ostromęczyna Kolonii w gminie Platerów, ponieważ proponowany wariant zakłada wyburzenie siedmiu domów.

Co z budową S19 w powiecie łosickim? (autor: GDDKiA Rzeszów/zdjęcie ilustracyjne)

Zdecydował interes publiczny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może ruszać z dalszymi pracami przy budowie drogi ekspresowej nr 19 w powiecie łosickim, mimo że mieszkańcy jednej z miejscowości nie zgadzają się na proponowany przez nią wariant — wyburza on siedem domów.

Rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Agata Antonowicz przekazała w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że na wniosek inwestora wydano rygor natychmiastowej wykonalności.

— Uzasadniony został interes społeczny, a także interes własny wnioskodawcy z uwagi na powiązanie planowanego przedsięwzięcia z innymi ciągami komunikacyjnymi i potrzebę zapobiegnięcia ryzyko opóźnienia finansowania ze środków unijnych — poinformowała Antonowicz.

Rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA Łukasz Minkiewicz podkreślił, że jest to „strategiczna inwestycja”.

— To odcinek leżący na szlaku niezwykle istotnej drogi, jaką jest Via Carpatia, która w przyszłości prowadzić będzie z Litwy do Grecji. Teraz kolejnym krokiem będzie przystąpienie do opracowania bardziej szczegółowej dokumentacji projektowej — dodał.

Sprawa ustalenia ostatecznego przebiegu S19 na terenie powiatu łosickiego trwa od trzech lat. Na propozycję Generalnej Dyrekcji nie zgadzają się mieszkańcy Ostromęczyna Kolonii, którzy odwołują się od każdej decyzji wydanej w tej sprawie. Teraz, w związku z decyzją RDOŚ, inwestor może rozpocząć prace niezależnie od ich odwołań.

S19 to część trasy Via Carpatia, która ma łączyć Litwę z Grecją. Na terenie powiatu łosickiego będzie przechodzić też przez gminy: Sarnaki, Olszankę, Huszlew oraz miasto Łosice. Będzie to 30 km dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Ma powstać do 2030 roku.

