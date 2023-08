Potrącił ojca z synem i uciekł. Policja szuka sprawcy i prosi o pomoc Agnieszka Pazdecka-Maruszak 29.08.2023 09:51 Płońscy policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę w miejscowości Gościmin Wielki, gminie Nowe Miasto. Ojciec z kilkuletnim dzieckiem zostali tam potraceni przez samochód osobowy. Policjanci szukają kierowcy osobówki.

Potrącił ojca z synem i uciekł. Policja szuka sprawcy i prosi o pomoc (autor: Mazowiecka Policja)

Płońscy policjanci poszukują kierowcy, który w niedzielę około godziny 18:00 w miejscowości Gościmin Wielki gm. Nowe Miasto potrącił dwoje pieszych i odjechał z miejsca wypadku.

– Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że jadący od strony miejscowości Modzele Bartłomieje samochód potrącił mężczyznę idącego wraz z dzieckiem poboczem drogi. Kierowca pojazdu nie zatrzymał się, odjechał, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Piesi, to jest trzydziestopięcio latek i pięcioletni chłopiec z obrażeniami ciała trafili do szpitali. Dziecko zostało przetransportowane do placówki medycznej pogotowiem lotniczym – informuje Kinga Drężek Zmysłowska rzeczniczka płońskiej policji.

Osoby, które maja informacje na temat tego zdarzenia, mogące pomóc w ustaleniu kierowcy samochodu osobowego biorącego w nim udział, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Płońsku tel. 47 703 35 00 lub 47 703 35 50.

Policja apeluje o ostrożność – zarówno do kierujących pojazdami jak i „niechronionych” użytkowników dróg. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.

