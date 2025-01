8-latka potrącona koło szkoły w Międzyborowie. Lądował LPR Joanna Tarkowska-Klinke 07.01.2025 18:11 Wypadek w Międzyborowie koło Grodziska Mazowieckiego. Samochód potrącił 8-letnie dziecko w pobliżu szkoły. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, dziewczynka została zabrana do szpitala.

LPR (autor: Zdjęcie ilustracyjne/LPR/Mirosław Jamróz)

Potrącenie 8-letniej dziewczynki w pobliżu szkoły. Do wypadku doszło w Międzyborowie w powiecie grodziskim. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Po południu załoga z bazy w Warszawie została wezwana do miejscowości Międzyborów, gdzie doszło do potrącenia 8-letniej dziewczynki przez samochód osobowy. Dziecko zostało zabrane śmigłowcem do szpitala w Warszawie - mówi rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.



Dziewczynka ma uraz nogi.

