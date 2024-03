Śmiertelny wypadek na A2 koło Grodziska Maz. Osobówka uderzyła w auto służby drogowej RDC 30.03.2024 17:53 Śmiertelny wypadek na A2. W Holendrach Baranowskich między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim samochód osobowy uderzył w auto służby drogowej. Zginęła kierująca osobówką.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KSP)

W Holendrach Baranowskich między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim na A2 samochód osobowy uderzył w auto służby drogowej. W wyniku wypadku zginęła kierująca osobówką. Doszło do niego w sobotę po godzinie 16:00. Jak poinformowała nas policja, prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie kierowcy.

Więcej policyjnych kontroli

Komenda Główna Policji poinformowała, że w okresie Świąt Wielkanocnych funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących oraz przestrzeganie przez nich ograniczeń prędkości. Sprawdzą również, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach. Mają również zadbać o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju.

— Na drogi wyjadą m.in. policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości. Policjanci wyposażeni w radiowozy oznakowane i nieoznakowane oraz mierniki prędkości będą czuwać nad bezpieczeństwem ruchu w tym obszarze — powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Zaapelował do kierowców, by przestrzegali głównych zasad ruchu drogowego, czyli trzeźwości za kierownicą i przepisowej, dostosowanej do warunków ruchu prędkości.

— Taryfy ulgowej dla tych, którzy to zignorują, nie będzie — ostrzegł.

Przypomniał też o zakazie ruchu dla kierujących samochodami ciężarowymi (powyżej 12 t) w dniach 30 marca (godz. 18-22), 31 marca (8-22) i 1 kwietnia (8-22). Wynika to z rozporządzenia Ministra Transportu z 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Główne działania policji zaplanowano od 29 marca do 1 kwietnia.

