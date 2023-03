Ponad 100 tysięcy sztuk papierosów. Nielegalna fabryka na Mazowszu zlikwidowana Adam Abramiuk 03.03.2023 07:20 Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa, policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratura Okręgowa w Lublinie zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w powiecie radomskim. Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych, a następnie wprowadzali je do obrotu.

4 Nielegalna fabryka papierosów na Mazowszu zlikwidowana. (autor: Picasa)

Mundurowi ustalili, że członkowie międzynarodowej grupy przestępczej produkują i wprowadzają je do obrotu.

– Fabryka znajdowała się w powiecie radomskim – mówi Justyna Pasieczyńska z KAS.

– W przeszukanych budynkach właśnie w powiecie radomskim funkcjonariusze znaleźli kompletną linię technologiczną m.in. krajalnię tytoniu, maszynę do produkcji papierosów, do paczkowania jak i również do ich foliowania. Wartość zabezpieczonych maszyn szacuje się na ponad 570 tysięcy euro – mówi Pasieczyńska.

Służby przejęły blisko 105 tys. sztuk papiersów, prawie 6,5 tys. krajanki tytowniowej, ponad 16 ton liści tytoniu i pudełka ze znakami jednej z marek.

W sumie fabryka mogła wyprodukować nawet 30 mln sztuk papierosów. Straty skarbu państwa mogły wynieść około 53 mln zł.

Podczas akcji zatrzymano 10 osób. Usłyszeli 30 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/AP