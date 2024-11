Wypadki, pijani kierowcy i ranni. Policyjny bilans długiego weekendu na Mazowszu Miłosz Kuter 04.11.2024 10:21 15 wypadków, 19 rannych i 40 nietrzeźwych kierowców – mazowieccy policjanci podsumowali trzy dni akcji „Wszystkich Świętych” na drogach. Nie było ofiar śmiertelnych.

Policja czuwa nad bezpieczeństwem na drogach Mazowsza (autor: Policja Zwoleń)

W ciągu trzech ostatnich dni wolnych na Mazowszu doszło do 15 wypadków – podsumował w poniedziałek zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

– Na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 15 wypadków, w wyniku których rannych zostało 19 osób. Na szczęście żadne z tych zdarzeń nie zakończyło się tragicznie. Policjanci udaremnili także jazdę aż 40 nietrzeźwym kierowcom, których nieodpowiedzialne zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych użytkowników dróg – mówi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Mimo apeli policji znaleźli się kierowcy, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. – Policjanci udaremnili jazdę aż 40 nietrzeźwym kierowcom, których nieodpowiedzialne zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych użytkowników dróg – mówi z kolei Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.

W analogicznym okresie ubiegłego roku na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 23 wypadków, w wyniku których zginęły trzy osoby, a 24 zostały ranne. Zatrzymano 40 nietrzeźwych kierowców.

Długi weekend w Polsce

Z kolei w całej Polsce od czwartku do niedzieli na drogach doszło do 161 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 193 osoby odniosły obrażenia.

Najtragiczniejszym dniem w tym okresie była niedziela.

Od 31 października do 4 listopada policja skierowała na drogi ok. 6 tys. policjantów samego pionu ruchu drogowego. Do ich zadań należało głównie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i na drogach dojazdowych do cmentarzy.

Policjanci szczególną uwagę zwracali na kierowców nieprzestrzegających ograniczeń prędkości. Do dyspozycji mieli m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy z wideorejestratorami.

Jak przekazał nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, podczas policyjnych działań policjanci obsługiwali 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 193 osoby zostały ranne. W tym czasie policjanci zatrzymali też 935 nietrzeźwych kierujących.

– Najtrudniejszym i najbardziej tragicznym dniem na drogach była niedziela. Mówimy tutaj o ośmiu ofiarach śmiertelnych: dwóch pieszych, czterech pasażerach i dwóch kierujących samochodem osobowym – poinformował nadkom. Opas.

W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców.

