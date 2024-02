Weekend ciepły, ale deszczowy i pochmurny. Prognoza pogody na weekend dla Mazowsza [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 10.02.2024 09:21 W ten weekend na Mazowszu pogoda nie będzie sprzyjała spacerom. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają zachmurzenie oraz przelotny deszcz. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy dokładną prognozę na sobotę i niedzielę w województwie mazowieckim. W przyszłym tygodniu możliwe rozpogodzenia.

Weekendowa prognoza pogody dla Mazowsza (autor: pexels)

Weekend ciepły, ale też deszczowy i pochmurny. Kolejne dni w regionie także bez słońca. O tym, jaka pogoda czeka nas dziś na Mazowszu, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

— Na termometrach maksymalnie od dwóch, trzech stopni na północy, około siedmiu w centrum, do dziewięciu na południu. Wiatr będzie na ogół słaby, południowo-wschodni i wschodni — przekazuje Ogrodnik.

Pochmurna noc na Mazowszu

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna.

— Miejscami będzie padał słaby deszcz. Na krańcach północnych lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do dwustu metrów. Temperatura minimalna od plus jednego na północnym wchodzie do sześciu na południu — informuje Ogrodnik.

Prognoza na niedzielę

W niedzielę pogoda także niesprzyjająca spacerom.

— W niedzielę na ogół zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Jeszcze nieco cieplej od plus pięciu, sześciu na północy do dziesięciu, jedenastu w centrum i na południu województwa. Wiatr będzie słaby i wiał będzie z południowego wschodu oraz wschodu — mówi Ogrodnik.

W przyszłym tygodniu na Mazowszu możliwe rozpogodzenia — temperatura nawet do 10 stopni na plusie.

