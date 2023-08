Kilkugodzinne opóźnienia na kolei przez nocne ulewy i burze na Mazowszu Adam Abramiuk 18.08.2023 09:04 Opóźnienia w kursowaniu pociągów nawet ponad 2,5 godziny na Mazowszu są spowodowane nocnymi ulwami i burzą. Na stacji Warszawa Zachodnia doszło do awarii sterowania ruchem. Choć usterka już została naprawiona, utrudnienia na kolei są właściwie w każdym kierunku.

Opóźnienia na kolei (autor: SKM)

Po nocnych ulewach na stacji Warszawa Zachodnia uszkodzone zostało urządzenie sterowania ruchem. Jak zapewniają kolejarza, awaria została już naprawiona, jednak pociągi mają nawet ponad dwuipółgodzinne opóźnienia.

Pociąg z Lotniska Chopina do Modlina jest opóźniony o 161 minut. Ze stacji miał odjechać o godz. 5:57. Z kolei pasażerowie, którzy z Warszawy Gdańskiej chcieli jechać do Przemyśla, muszą przygotować się na opóźnienie pociągu o 136 minut.

Również ponad dwie godziny opóźnień jest na Kolejach Mazowieckich ze Skarżyska-Kamiennej do Warszawy Gdańskiej.

Nieco poniżej dwóch godzin są opóźnione pociągi na liniach Skierniewice–Dęblin, Warszawa Gdańska–Radom Główny i z Warszawy Wschodniej do Wiednia. Wszystkie miały planowy odjazd przed godziną 7:00.

Mniejsze opóźnienia, choć nadal do godziny–półtorej mają głównie pociągi podmiejskie z Łowicza do Celestynowa, z Zegrza do Piaseczna czy z Płocka do Warszawy Wschodniej.

Wcześniej Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych informowała o kilkudziesięciominutowych opóźnieniach: – Pociągi jadące przez stację mogą doznawać zmian w kursowaniu do kilkudziesięciu minut. Informacje o zmianach podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach – mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Największe opóźnienie – ponad 2,5 godziny – ma pociąg z Warszawy Gdańskiej do Radomia. Na miejscu miał być przed godz. 7:00, a dopiero przed godz. 8:00 opuścił Warszawę. Im późniejsze połączenie, tym opóźnienie mniejsze, choć nadal w okolicach półtorej do dwóch godzin.

Opóźnione są także pociągi do Konina i Poznania, do Działdowa, Kołobrzegu, Krakowa oraz na samej linii średnicowej dla jadących do Warszawy Wschodniej.

