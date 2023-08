Zalane ulice, powalone drzewa i opóźnione pociągi. Skutki nawałnicy na Mazowszu Adam Abramiuk 18.08.2023 07:24 Powalone drzewa, złamane gałęzie, zalane posesje – mazowieccy strażacy walczą ze skutkami burzy, która przeszła w nocy przez centrum regionu. Zalany został odcinek trasy ekspresowej S79 w Warszawie, a na Dworcu Warszawa Zachodnia po ulewach zepsuły się urządzenia sterowania ruchem, co powoduje opóźnienia pociągów.

Sierpniowe burze na Mazowszu (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu)

Co najmniej sto interwencji w województwie mazowieckim i 15 w samej Warszawie odnotowali do godz. 5:30 strażacy w związku z nocną burzą.

– Zdarzenia dotyczyły zalanych piwnic oraz garaży i powalonych drzew – podaje Michał Klaus z warszawskiej straży pożarnej.

Zalana została również trasa ekspresowa S79 w Warszawie. Chodzi o odcinek między Warszawą Lotnisko a węzłem Marynarska. Zalany został pas służący do zawracania i łącznica z ul. Sasanki. Teraz trwa tam wypompowywanie wody.

Opóźnienia na kolei

Wskutek ulew zepsuły się także urządzenia sterowania ruchem na Warszawie Zachodniej. Choć kolejarze zakończyli już usuwanie awarii, to pociągi nadal są opóźnione.

– Pociągi jadące przez stację mogą doznawać zmian w kursowaniu do kilkudziesięciu minut. Informacje o zmianach podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach – mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Największe opóźnienie – ponad 2,5 godziny – ma pociąg z Warszawy Gdańskiej do Radomia. Na miejscu miał być przed godz. 7:00, a dopiero przed godz. 8:00 opuścił Warszawę. Im późniejsze połączenie, tym opóźnienie mniejsze, choć nadal w okolicach półtorej do dwóch godzin.

Opóźnione są pociągi nie tylko do Radomia, lecz także w kierunku Skierniewic, Konina i Poznania, do Działdowa, Kołobrzegu, Krakowa oraz na samej linii średnicowej dla jadących do Warszawy Wschodniej.

Radio dla Ciebie jest w kontakcie ze strażakami. Sprawdzamy, gdzie jeszcze doszło do zdarzeń w związku z burzą.

⚠️W czwartek 17 sierpnia strażacy odebrali 1️⃣1️⃣7️⃣8️⃣ zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu

✅Najwięcej zdarzeń:

▶️śląskie 297

▶️dolnośląskie 238

▶️opolskie 168

▶️podkarpackie 119

▶️wielkopolskie 98

▶️mazowieckie 68#deszcz #wiatr ⛈👨🏻‍🚒🚒 pic.twitter.com/dtfMoPiE9h — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) August 18, 2023

Burze w piątek

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burz należy spodziewać się również dziś, a szczególnie niebezpieczne będą w centrum Polski, gdzie będzie najgoręcej.

– W piątek wystąpią burze, które szczególnie niebezpieczne będą w centrum kraju. A w godzinach wieczornych i popołudniowych rozwiną się też burze w Polsce południowo-wschodniej, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. I one utrzymają się do soboty – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W centrum będzie to kolejna noc tropikalna. W pozostałej części kraju będzie od 18 do 19 stopni. – Ale nawet powyżej 18 to jest to temperatura niebezpieczna, przy której człowiek się słabo regeneruje – dodaje Walijewski.

Czytaj też: Będą zmiany na rondzie Sedlaczka. Od września otwarte jedno z połączeń