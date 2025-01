Pijany ominął kontrolę i miał próbować przejechać policjanta. Rozbił auto i uciekał pieszo RDC 08.01.2025 15:34 Kierowca audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km/h w obszarze zabudowanym, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu i miał usiłować najechać policjanta, został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po pościgu. Kierowca, gdy stracił panowanie nad samochodem, próbował uciekać pieszo przed funkcjonariuszami. 44-letni mieszkaniec powiatu lipskiego odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Pijany kierowca uciekał przed policją. Próbował najechać funkcjonariusza (autor: Mazowiecka Policja)

Funkcjonariusze z lipskiej policji podczas kaskadowego pomiaru prędkości w Lipie Miklas, zatrzymali kierowcę, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km/h w obszarze zabudowanym, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i miał usiłować najechać policjanta.

Patrol policji zauważył audi, którego kierujący przejechał obok nich z dozwoloną prędkością, a następnie gwałtownie przyspieszył do prędkości 104 km/h. Funkcjonariusze z drugiego patrolu podali mu sygnały do zatrzymania się latarką ze światłem czerwonym.

Kierujący audi zatrzymał się na jezdni i w momencie kiedy, policjanci chcieli mu udaremnić dalszą jazdę, ten gwałtownie miał ruszyć w kierunku jednego z funkcjonariuszy, próbując go najechać, a następnie odjechał. Mundurowi od razu ruszyli za nim w pościg.

Kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do pobliskiego rowu i uderzył w drzewo. Policjanci zatrzymali mężczyznę, gdy ten już na piechotę próbował uciekać w kierunku lasu.

Zatrzymany to 44-letni mieszkaniec powiatu lipskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego 1,9 promila alkoholu w organizmie.

44-latek odpowie teraz za kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz stosowanie przemocy wobec funkcjonariusza policji, polegającej na skierowaniu w jego stronę prowadzonego pojazdu, zmuszając go do zaniechania prawnej czynności służbowej.

