Perły Mazowsza. Dziś poznamy laureatów z powiatu piaseczyńskiego RDC 08.04.2025 13:39 Dziś odbędzie się Gala Powiatowa Plebiscytu Perły Mazowsza 2024 dla powiatu piaseczyńskiego. Na miejscu będzie Polskie Radio RDC, które jest patronem medialnym wydarzenia. Gala finałowa będzie miała miejsce 24 kwietnia w Tarczynie.

Perły Mazowsza (autor: RDC)

Już dziś poznamy laureatów Pereł Mazowsza 2024 dla powiatu piaseczyńskiego. Wieczorem w Hugonówce w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się lokalna gala w ramach dziewiątej edycji plebiscytu.

Perły Mazowsza to plebiscyt, którego celem jest uhonorowanie osób, organizacji oraz instytucji mających kluczowy wpływ na rozwój, promocję i budowanie tożsamości regionalnej.

Nagroda, po internetowym głosowaniu, jest przyznawana w siedmiu kategoriach. Wręczane są m.in. Perły „Przedsiębiorczości”, „Kultury”, „Sportu”, „Turystyki” i „Popularności”.

W czwartek 3 kwietnia poznaliśmy laureatów plebiscytu dla powiatu otwockiego. Jarosław Mika z Pereł Mazowsza podkreślił wówczas w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że każdy laureat nagrody godnie reprezentuje swój region.

— Myślę, że tym mottem, które przyświeca naszemu plebiscytowi, jest lokalność. To jest właśnie taka kwintesencja tego, co tutaj widzimy. Naprawdę, jestem bardzo dumny z Pereł powiatu otwockiego. Bardzo się cieszę, że tak licznie mieszkańcy zagłosowali. Ponad 117 tysięcy głosów, to jest naprawdę niesamowity wynik — stwierdził Mika.

Przez cały miesiąc będą odbywały się lokalne gale w powiatach, piaseczyńskim, garwolińskim, pruszkowskim, warszawskim-zachodnim i grodziskim. Gala finałowa odbędzie się 24 kwietnia w Tarczynie.

Polskie Radio RDC jest patronem medialnym plebiscytu.

