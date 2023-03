Pediatrii w Łosicach na razie nie będzie. Oddział dziecięcy bez ordynatora Beata Głozak 27.03.2023 18:06 Szpital powiatowy w Łosicach od pierwszego kwietnia zawiesza działalność oddziału dziecięcego. Dyrekcja szpitala szuka ordynatora oddziału. Na razie - bezskutecznie.

Pediatrii w Łosicach na razie nie będzie (autor: SPZOZ)

Losy oddziału ważą się od stycznia, kiedy dotychczasowy ordynator poinformował dyrekcję o planowanym przejściu na emeryturę. W związku z tym, że nie udało się znaleźć następcy, trzeba zawiesić działalność oddziału - mówi dyrektorka SP ZOZu Grażyna Podlipniak-Sobczyńska.

- Po prostu nie ma osoby, która by pracowała w oddziale dziecięcym. Już dłuższy czas poszukuje osób na stanowisko ordynatora, ale jak na razie bezskutecznie. Dwie osoby są, to są kandydaci. Zobaczymy czy podejmą to wyzwanie. Mają mi dać znać w czwartek. Znalazłam tylko kilka osób do dyżurowania - mówi dyrektorka.

Oddział wznowi działalność jak tylko zostanie zatrudniony nowy ordynator.

Łosicka pediatria liczy 12 łóżek. Pacjenci, którzy do końca marca nie zostaną wypisani będą przewiezieni do innych szpitali – Siedlec i Siemiatycz.

